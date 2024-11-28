ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC), Tornado Cash üzerinde uyguladığı yaptırımlarda yetkisini aştığına hükmetti. Bu gelişmenin kripto paraların ABD’deki geleceği konusunda tüm dengeleri değiştirebileceği öngörülüyor.

Kripto para transferlerinde kullanıcı gizliliğini arttırmak için geliştirilen Tornado Cash’e, 2022 yılının Ağustos ayında OFAC tarafından yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bu kararına gerekçe olarak Tornado Cash’in Kuzey Kore’nin nükleer silah programını finanse etmeye yardımcı olduğuna ilişkin iddiaları gösterdi.

ABD Temyiz Mahkemesi, Salı günü verdiği kararda, Tornado Cash’in akıllı kontratlarının, herhangi bir kişi veya kuruma ait bir “mülk” olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Bu nedenle, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında bloke edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

“Tornado Cash’in değiştirilemez akıllı kontratları, herhangi bir yabancı birey ya da kuruluşa ait bir mülk değildir. Dolayısıyla IEEPA kapsamında bloke edilmesi mümkün değildir ve OFAC, Kongre tarafından tanımlanan yetkilerini aşmıştır.”

TORN Token Yükselişe Geçti

ABD Temyiz Mahkemesi’nin bu kararı sonrasında Tornado Cash’in yerel token’ı TORN yaklaşık %1.000’lik artışla 3,64 dolardan 33,62 dolara kadar yükseldi ve sonrasında 17 dolar bandına geri çekildi.

Uzmanlar ve analistler, ABD Temyiz Mahkemesi’nin bu kararının yalnızca Tornado Cash için değil, başta Ripple olmak üzere SEC tarafından hedef alınan şirketler için de önemli sonuçlar doğurabileceğini öngörüyor.

Ripple’ın Baş Hukuk Yetkilisi Stuart Alderoty, Tornado Cash kararıyla Ripple davası arasında paralellikler kurarak şu yorumu yaptı:

Bu hafta alınan federal mahkeme kararları, SEC’in dealer kuralını ve Hazine’nin Tornado Cash üzerindeki yaptırımlarını geçersiz kılan, ortak bir mesaj veriyor: Düzenleyiciler yasa yapmaz; yasayı yazıldığı gibi uygular. Daha fazla yetki istiyorlarsa, bunu yalnızca halka hesap veren Kongre sağlayabilir.”

Ripple topluluğu bu kararı umut verici bir gelişme olarak yorumladı. Mahkemelerin, düzenleyici kurumlara sınırlarını hatırlatarak, yetki aşımına izin vermediği vurgulandı.

Ripple, uzun bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) yaptırımlar yoluyla kripto para sektörünü düzenlemekle suçluyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Biden yönetimini kripto paralara karşı “düşmanca” bir tutum sergilemekle suçladı. Garlinghouse, SEC Başkanı Gary Gensler’in görevden ayrılmasının ardından yeni başkanın sektöre yaklaşımının belirleyici olacağını ifade etti.

Gensler’i “kripto para sektörüne karşı bir terör saltanatı sürdürmekle” suçlayan Garlinghouse, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçiminin sonuçlarından bağımsız olarak sektörde daha olumlu bir atmosferin oluşacağına inandığını belirtti.

Ripple davasında alınacak olası bir olumlu kararın, tüm kripto sektörü için bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.