ABD’da temyiz mahkemesi, Ross Ulbricht’in Silk Road’la ilişkili 69,370 BTC’sine el konulmasını onayladı ve böylelike yasal savaş sonuçlandı.

ABD’de bir temyiz mahkemesi, 2013 yılının Ekim ayında kapatılan dark web pazaryeri Silk Road’la ilişkili 69,370 Bitcoin’e ve diğer kripto paralara el konulmasını onaylayan bir emir yayınladı.

Silk Road’un Dread Pirate Roberts lakaplı kurucusu Ross Ulbricht’in 2013 yılında yakalanmasıyla başlayan hukuki süreç, 18 Ağustos 2023 tarihli mahkeme kararının temyiz mahkemesi tarafından onaylanmasıyla sonuçlandı.

Silk Road Bitcoin’lerine El Konulacak

18 Ağustos 2023 tarihli karar, ABD Dokuzuncu Daire Bölge Temyiz Mahkemesi’nin onayıyla birlikte artık resmen geçerlilik kazandı. Davada, Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht davalı, iki davacı ve ABD hükümeti de davacı olarak yer alıyordu.

Orijinal şikayet dilekçesine göre, ABD hükümeti, Silk Road’a sızan ve fonlarının kontrolünü ele geçiren “Individual X” adlı bir varlık tarafından bırakıldıktan sonra kripto para biriminin kontrolünü ele geçirdi. ABD Adalet Bakanlığı 2020 yılında, değeri 1 milyar doların üzerinde olan kripto para birimleri için resmi el koyma sürecini başlattı.

CryptoPotato olarak 12 Ağustos’ta, yani mahkeme kararından 6 gün önce, Silk Road’la ilişkili Bitcoin’lerin 2015 yılından sonra ilk kez harekete geçtiğini bildirmiştik.

Silk Road’la ilişkili Bitcoin’lerin (BTC) olası satışı, kripto para piyasasında ciddi fiyat dalgalanmaları yaratacağından bu fonların hareketleri yakından takip ediliyor.

Silk Road Davası

Ross Ulbricht tarafından kurulan Silk Road, 2011 ile 2013 yılları arasında faaliyet gösteren ve yalnızca Tor ağı üzerinden erişilebilen bir dark web pazaryeriydi.

O dönemde henüz birkaç yıllık bir proje olan Bitcoin (BTC), karanlık ağda ödeme yöntemi olarak kullanıldı ve uyuşturucu, silah ve diğer kaçak malların yasadışı ticaretini kolaylaştırdı. Kısa süre içerisinde Silk Road büyük bir popülariteye ve milyonlarca dolarlık işlem hacmine ulaştı. Elbette bu süreçte Bitcoin (BTC) de popülaritesini ciddi anlamda arttırdı.

1 Ekim 2013 tarihinde Ross Ulbricht tutuklandı ve 2015 yılının Şubat ayında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ross Ulbricht’in Hapiste 10. Yılı

CryptoPotato olarak 9 Ekim’de Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht, kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hayatının 10 yılını hapiste geçirdiğini bildirmiştik.

Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht, 2 Ekim’de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hapishanede 10 yılını tamamladığını ve hayatının kalan günlerini “beton duvarlar ve kilitli kapılar” ardında geçirmekten korktuğunu ifade etmişti.

O dönemde Twitter’daki kripto para topluluğu, Ross Ulbricht’in bu paylaşımına akın etti ve destekleyici mesajlar gönderdi. Ross Ulbricht destekçileri, Silk Road kurucusuna verilen cezanın işlediği suçla paralel olmadığını savundu. Topluluk, daha ciddi suçlar işleyen kişilere kefaletle serbest kalma hakkı tanındığını dile getirdi.

Ross Ulbricht’in durumu tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 250’nin üzerinde organizasyon, Ross Ulbricht’in serbest bırakılması gerektiğini savunuyor. Hatta 500 bini aşkın kişi, Ross Ulbricht’in serbest kalması için düzenlenen imza kampanyasında bir araya geldi.