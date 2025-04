ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, stablecoin piyasasını düzenlemeyi amaçlayan yasa tasarısını 32’ye 17 oyla kabul etti.

Oylamada birkaç Demokrat üyenin de Cumhuriyetçilere katılması, konunun iki partiyi bir araya getiren nadir alanlardan biri olduğunu gösterdi.

Tasarı, stablecoin’lerin ABD doları veya kısa vadeli devlet tahvilleri gibi varlıklarla bire bir desteklenmesini ve eyalet ya da federal denetim altında olmasını öneriyor. Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratlar, stablecoin’leri geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetli işlemler sunan yenilikçi bir araç olarak görüyor. Federal düzeyde bir düzenleyici çerçevenin, hem tüketicileri koruyacağını hem de kripto şirketlerinin ABD’de kalmasını teşvik edeceği düşünülüyor.

"The state-chartered pathway that is included in this bill would preserve that innovation by giving small companies access to a regulator tailored to their risk and size."

