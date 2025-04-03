ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, stablecoin piyasasını düzenlemeyi amaçlayan yasa tasarısını 32’ye 17 oyla kabul etti.

Oylamada birkaç Demokrat üyenin de Cumhuriyetçilere katılması, konunun iki partiyi bir araya getiren nadir alanlardan biri olduğunu gösterdi.

Tasarı, stablecoin’lerin ABD doları veya kısa vadeli devlet tahvilleri gibi varlıklarla bire bir desteklenmesini ve eyalet ya da federal denetim altında olmasını öneriyor. Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratlar, stablecoin’leri geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetli işlemler sunan yenilikçi bir araç olarak görüyor. Federal düzeyde bir düzenleyici çerçevenin, hem tüketicileri koruyacağını hem de kripto şirketlerinin ABD’de kalmasını teşvik edeceği düşünülüyor.

WATCH: @RepYoungKim in support of the STABLE Act: "The state-chartered pathway that is included in this bill would preserve that innovation by giving small companies access to a regulator tailored to their risk and size." 📺⬇️ pic.twitter.com/h1YvCeT8gw — Financial Services GOP (@FinancialCmte) April 2, 2025

Komite, tasarıya Trump, ailesi ve teknoloji şirketlerinin kendi stablecoin’lerini çıkarmasını yasaklayan bir madde eklenmesi yönündeki öneriyi reddetti. Ayrıca, başarısız olan stablecoin projelerinin vergi mükellefleri tarafından kurtarılmasını engelleyen hüküm de kabul edilmedi.

Komite Başkanı Arkansaslı French Hill, oturumun açılışında “İnovasyonun önüne engeller koymak yerine, ona rehberlik edecek kurallar belirlemeliyiz” dedi. Hill ve destekçileri, stablecoin’leri sınır ötesi ödemeleri modernize etme ve banka bazlı sistemlere bağımlılığı azaltma fırsatı olarak görüyor.

Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, geçen ay Senato Bankacılık Komitesi tarafından onaylanan tasarıyla büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Kongre üyeleri, iki tasarı arasındaki farkları kısa sürede gidererek Trump’ın onayına sunmayı hedefliyor.

Trump Ailesi Tepki Çekiyor

Komitenin en kıdemli Demokrat üyelerinden Maxine Waters, Trump ve ailesinin stablecoin şirketleri kurmasını yasaklayan değişiklik önerisinin reddedilmesini eleştirdi. Waters, Trump’ın başkanlığı döneminde kendi ve ailesinin çıkarlarını korumak için kripto sektörüne yöneldiğini savundu.

Tüm bu eleştirilere rağmen, Temsilciler Meclisi’nin kıdemli Demokrat üyelerinden Gregory Meeks, tasarıya destek verdi. Meeks, Trump’ın dahil olmasına yönelik endişelerini koruduğunu belirtse de hızla büyüyen kripto sektöründe düzenleyici belirsizliklerin giderilmesinin önemli olduğunu da ayrıca vurguladı.