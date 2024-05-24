Perşembe günü yapılan oylamada Fed’in doğrudan bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarmasını yasaklayan tasarı kabul edildi.

Destekçileri, tasarının seçilmemiş bürokratların CBDC’leri kullanarak Amerikalıları gözetlemesini engelleyeceğini savunuyor.

ABD’de Kripto Para Rüzgarı

ABD Temsilciler Meclisi, Perşembe günü Fed’in CBDC çıkarmasını engelleyen yasayı, 213 Cumhuriyetçi ve 3 Demokratın desteğini alarak 262 ‘evet’ oyuna karşılık 192 ‘hayır’ oyu ile kabul etti.

Kripto para destekçisi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tom Emmer tarafından sunulan bu yasa tasarısı, bu ay Kongre tarafından onaylanan üçüncü kripto para odaklı mevzuat oldu. ABD’deki kripto para sektörü dostu bu adımlar, kripto topluluğunda coşuyla karşılandı.

Tom Emmer, Perşembe günü X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yasama teklifim, ABD’nin dijital para politikalarının Amerikan halkının elinde kalmasını ve dijital paranın gelişiminin mahremiyet, bireysel egemenlik ve serbest piyasa rekabeti değerlerimizi yansıtmasını sağlıyor.

Bitcoin gibi merkezsiz kripto varlıkların aksine CBDC’ler merkezidir ve adından da anlaşılacağı üzere merkez bankaları tarafından kontrol edilir. CBDC’ler, söz konusu ülkenin itibari para birimiyle desteklenir ve onun yerine kullanılır.

Buna örnek olarak Çin’in dijital yuanı gösterilebilir. Çin’in CBDC’si, tüketici harcamalarını takip etmek ve her vatandaşın sosyal kredi skorunu belirlemek gibi amaçlarla da kullanılıyor.

Tasarıyı destekleyen Temsilci French Hill ise 2022 yılında Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun aşı karşıtı protestoları destekleyen vatandaşlarının banka hesaplarını dondurmasını hatırlattı. Hill, “CBDC’ye ihtiyacımız yok. Özel sektörün sermayesinden yararlanabilecek bir ödeme sistemimiz var. Örneğin, özel sektör ödeme stabilcoinleri harika bir yenilik.” ifadelerini kullandı.

Mali Hizmetler Komitesi’nde kıdemli üye olan Maxine Waters gibi bazı Demokratlar ise yasa tasarısına karşı çıktı. Waters, ABD’nin CBDC konusunda dünya lideri olabileceğini ve dijital yuanın hakimiyet kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Waters, söz konusu yasayı, ABD’deki inovasyonu ve uluslararası alandaki rekabeti engellemeye yönelik bir girişim olarak tanımladı.

FIT21 Yasası Mecliste Onaylandı

22 Mayıs Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi ayrıca 21. Yüzyıl için Finansal İnovasyon ve Teknoloji Yasası’nı (FIT21) da onayladı. Söz konusu yasa tasarısı, kripto para birimleri ve kripto şirketlerinin federal piyasa düzenleyicilerine nasıl kayıt olmaları gerektiği konusunda net kurallar belirliyor.

FIT21, hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden destek aldı. 71 Demokrat, FIT21 lehine oy kullandı.