ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill ve Dijital Varlıklar Alt Komitesi Başkanı Bryan Steil, stablecoin piyasasını düzenlemeyi hedefleyen Stablecoin Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Yasası (STABLE) 2025 taslağını sundu.

Tasarı, stablecoin ihraç eden kuruluşlara yönelik net bir yasal çerçeve oluşturmayı ve bu varlıkların finansal istikrara etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Stablecoin Piyasasına İki Yıllık Kısıtlama Geliyor

Tasarıda en dikkat çeken madde, endojen teminatlı stablecoin’lerin (sadece aynı kuruluş tarafından ihraç edilen başka bir dijital varlıkla desteklenen stablecoin’ler) iki yıl boyunca yasaklanmasını öngörüyor.

Kongre üyeleri, bu tür stablecoin’lerin likidite ve oynaklık riskleri taşıdığını ve piyasa manipülasyonuna yol açabileceğini savunuyor. Risklerin detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ABD Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası (FED), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) gibi kurumların katılımıyla kapsamlı bir araştırma yapılması planlanıyor.

Bu çalışma, stablecoin’lerin teknolojik altyapısı, yönetim modelleri, rezerv yapıları ve finansal piyasalara etkilerini analiz edecek.

Kuruluşlara Yeni Şartlar

Yeni düzenlemeyle, yalnızca belirli kriterleri karşılayan kuruluşların stablecoin ihraç edebilmesi öngörülüyor. Tasarı, bu kuruluşları sigortalı mevduat kurumları veya katı sermaye, likidite ve şeffaflık standartlarını sağlayan nitelikli finansal kuruluşlar olarak sınırlıyor.

Ayrıca, stablecoin ihraç eden şirketler için aylık mali rapor açıklama zorunluluğu, bağımsız denetim ve risk yönetimi protokolleri gibi yeni düzenlemeler getiriliyor.

Dijital Varlıklar Alt Komitesi Başkanı Bryan Steil, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ödeme stablecoin’leri için net bir düzenleyici çerçeve oluşturmak, yeniliği desteklerken ABD dolarının küresel rezerv para birimi olarak konumunu güçlendirecek ve yatırımcıları koruyacaktır. Bu yasa taslağı hakkında tüketiciler, ihraççılar ve sektör temsilcilerinin geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyorum.”

Tasarı yasalaştığında, federal kurumların düzenlemeleri hazırlaması için 180 gün süre tanınacak. Ardından 18 aylık bir geçiş süreci uygulanacak.