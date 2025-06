ABD’de stablecoin’lere yönelik ulusal düzenleme çerçevesi sunan GENIUS Yasası, Senato’dan geçerek Temsilciler Meclisi’ne ulaştı. Ancak Meclis’te, bu yasanın CLARITY Yasası ile birleştirilmesi yönünde bazı girişimler var. Bu durum, yasanın hızlı geçişini yavaşlatabilir.

GENIUS Yasası Neyi Amaçlıyor?

Resmi adıyla Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins olan GENIUS Yasası, stabilcoin’ler için net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Senato’dan geçen yasa tasarısı, 68’e karşı 30 oyla geniş bir iki partili destek aldı.

🚨NEW: The House officially received the GENIUS Act from the Senate yesterday afternoon. pic.twitter.com/1dSfemGm9S — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 24, 2025

Yasa, finansal inovasyonu teşvik etmeyi, tüketici güvenliğini sağlamayı ve finansal istikrarı korumayı amaçlıyor. GENIUS, şu ana kadar federal hükümetin stabilcoin’lere yönelik en kapsamlı yasal girişimi olarak görülüyor.

CLARITY Yasası ile Birleştirme Teklifi

Meclis’te bazı milletvekilleri, GENIUS Yasası’nın, daha geniş bir kripto para düzenleme çerçevesi sunan CLARITY Yasası ile birleştirilmesini istiyor. CLARITY Yasası:

Kripto paraların menkul kıymet mi, emtia mı yoksa başka bir varlık sınıfı mı olduğuna açıklık getiriyor.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri ve ticaret platformları için kurallar öneriyor.

Hangi federal kurumların hangi alanlardan sorumlu olacağını belirliyor.

Bu birleşme, GENIUS Yasası’nın Senato’ya geri gönderilmesine neden olabilir ve süreci yavaşlatabilir.

Trump’tan Hızlı Geçiş Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, GENIUS Yasası’nın Temsilciler Meclisi tarafından değişiklik yapılmadan onaylanmasını istiyor. Trump, yasanın “inanılmaz” ve “tam anlamıyla bir dahilik örneği” olduğunu belirterek, stablecoin’lerin modern finansın temel yeniliklerinden biri olduğunu vurguladı. Trump şunları kaydetti:

“Amerikan zekâsını dünyaya göstereceğiz. Dijital varlıklarla nasıl kazanılacağını öğreteceğiz.”

Sonraki Adım Ne Olacak?

Temsilciler Meclisi GENIUS Yasası’nı tek başına geçirebilir ve yasa doğrudan Trump’ın imzasına sunulabilir.

Ya da yasa, CLARITY ile birleştirilerek daha kapsamlı bir dijital varlık düzenlemesi olarak geri Senato’ya gönderilebilir.

Bu karar, ABD kripto piyasasının gelecekteki düzenleyici yapısını doğrudan şekillendirecek. Stabilcoin ekosistemindeki yatırımcılar ve şirketler, özellikle USDT, USDC ve PYUSD gibi sabit paralar için belirsizliklerin kalkmasını bekliyor.