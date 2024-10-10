ABD Yüksek Mahkemesi, Silk Road’tan ele geçirilen ve yaklaşık 4,4 milyar dolar değerindeki 69.370 BTC’nin satışına onay verdi. ABD Başkan adayı Donald Trump ise bu Bitcoin’leri stratejik rezerv olarak tutulmasını öneriyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Battle Born Investments’ın 69.370 Bitcoin’in sahipliğiyle ilgili açtığı davayı reddederek, ABD hükümetine bu kripto varlıkları satma yetkisini verdi. Battle Born Investments, bu Bitcoin’leri 2018 yılında iflas eden bir varlık havuzundan satın aldığını iddia ediyordu. Mahkeme, bu konuda yeterli delil bulunmadığını gerekçesiyle davayı reddetti.

Silk Road’tan Ele Geçirilen BTC’lerin Satışı Onaylandı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla birlikte ABD hükümeti, el konulan Bitcoin’leri satma yetkisi elde etti.

Battle Born Investment, bu Bitcoin’leri, iflas eden Raymond Ngan’dan satın aldığını ve Ngan’ın “Individual X” olduğunu iddia ediyordu. “Individual X”, Silk Road’dan milyarlarca Bitcoin çalan kişi olarak biliniyor. 2022 yılında Kaliforniya’daki bir federal mahkeme, Battle Born Investments’ın iddialarını reddetti. San Francisco’daki temyiz mahkemesi de bu kararı onayladı.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin son kararıyla birlikte Battle Born Investment için tüm hukuki yollar tükenmiş oldu. Dolayısıyla ABD hükümeti şimdi ele geçirilen bu BTC’leri satmaya hazırlanıyor.

Kripto Para Piyasasın Üzerindeki Olası Etkileri

Uzmanlar, ABD hükümetinin yaklaşık 4,4 milyar dolar değerindeki 69.370 BTC’nin satışına başlaması halinde piyasada ciddi bir satış baskısı oluşabileceğini öngörüyor. Bu gelişme sonrasında düşüşe geçen Bitcoin son 24 saatte %2 oranında değer kaybederek 60.858 dolara geriledi.

ABD hükümeti bu Bitcoin’lerin 2,6 milyar dolarlık büyük bir kısmını Temmuz ve Ağustos aylarında yeni cüzdanlara transfer etti. Ancak bu, ABD hükümetinin satış yapmaya hazırlandığı anlamına gelmeyebilir. ABD Yüksek Şerifleri Servisi (USMS), 2024 yılında bu süreci yürütmek için Coinbase Prime ile bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda ele geçirilen dijital varlıkların saklanması ve ticari işlemlerden Coinbase Prime sorumlu olacak. ABD hükümetinin söz konusu BTC’leri satabilmesi için belirli yasal prosedürlere uygun hareket etmesi gerekiyor.