Amerika Birleşik Devletleri’nde stablecoin piyasasını düzenlemeyi amaçlayan GENIUS Yasası, 17 Haziran’da yapılan oylamada 68 evet, 30 hayır oyuyla Senato’dan geçti.

Atılan bu adım, dolar sabitli dijital varlıklar için ilk federal çerçeveyi oluşturması açısından tarihi bir önem taşıyor.

Kripto ekosistemi tarafından olumlu karşılanan yasanın sponsorlarından Senatör Kirsten Gillibrand, düzenlemenin “tüketiciyi koruyacağını, yenilikçiliği destekleyeceğini ve ABD dolarının küresel liderliğini güçlendireceğini” söyledi.

Tasarı, Şubat ayında Senatör Bill Hagerty tarafından hazırlanmıştı. Oylama sonrası konuşan Hagerty, “Bu gelişme, Amerika’nın dijital çağa geçişinde bir dönüm noktası. Blokzincir tabanlı ödeme sistemleri sayesinde hem verimlilik artacak hem de maliyetler düşecek.” dedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent da yasaya destek vererek, “ABD Hazine tahvilleriyle desteklenen stablecoin’ler, doların küresel kullanımını daha da artıracak.” ifadelerini kullandı.

GENIUS Yasası, stablecoin’lerin tamamen teminatla desteklenmesini zorunlu kılıyor. İhraççılar düzenli güvenlik denetimlerinden geçmek ve federal ya da eyalet düzeyinde onay almak zorunda olacak.

Ayrıca, algoritmik yapıya sahip ya da teminatsız stablecoin’lere sınırlandırmalar getiriliyor. CNBC’nin haberine göre, düzenleme; bankalar, fintech girişimleri, büyük teknoloji şirketleri ve perakende devlerinin stablecoin ihraç etmesinin önünü açıyor.

The GENIUS Act has PASSED in the Senate! pic.twitter.com/aWEgYKXNgf

Senato’dan geçen tasarının yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi’nde de onaylanması gerekiyor. Mecliste ise çoğunluk Cumhuriyetçilerde görünüyor.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, “Tam 40 değişiklik önergesi üzerinden yapılan müzakereler sonrası, piyasa odaklı bir yasa metni oluşturduk.” dedi.

🚨NEW: The GENIUS Act has officially passed the Senate.

I caught up with @BankingGOP Chair @SenatorTimScott after the vote. He called it a “historic day for our nation” and said the focus now shifts to market structure.

“Let’s get this party started.” pic.twitter.com/4U1dGQoTl2

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 17, 2025