ABD Senatosu, Pazartesi günü GENIUS Act adlı yasa tasarısının ilerlemesi için oylama yaptı. Bu önemli adım, stablecoin’ler için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan yasa tasarısının Senato’da bir sonraki aşamaya geçmesini sağladı.

Senato’nun resmi sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, tasarı 66’ya 32 oyla kabul edildi ve bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Bu iki partinin de destek verdiği oylama, tasarının Senato genel kurulunda tam kapsamlı tartışmaya ve olası değişikliklere açılmasının önünü açtı.

Senatör Bill Hagerty (R-TN) tarafından sunulan GENIUS Act, stablecoin ihraç edenlerin tüm rezervlerini dolar veya oldukça likit varlıklarda tutmasını, düzenli denetimlere tabi olmasını ve 50 milyar doları aşan token arzlarında daha sıkı kurallara uymasını öngörüyor. Ayrıca yasa, yabancı stablecoin ihraççıları için de denetim getirerek finansal riskleri sınırlandırmayı ve kötüye kullanımı engellemeyi hedefliyor.

İki hafta önce, 8 Mayıs’ta benzer bir oylama 48’e 49 ile başarısız olmuştu. Bazı Demokrat senatörler, tüketici korumasının zayıf olması, kurumsal ihraççılara hesap verilebilirlik getirilmemesi ve tasarının eski Başkan Donald Trump’ı etik kuralların dışında tutması gibi gerekçelerle tasarıya karşı çıkmıştı. Trump’ın yakın zamanda dolar endeksli bir stablecoin başlatan World Liberty Financial grubu ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Ancak Punchbowl News’in aktardığına göre, perde arkasında yapılan görüşmelerin ardından siyasi dengeler değişti. Bazı Demokratlar, tüketici hakları, büyük teknoloji şirketlerinin etik kuralları ve çıkar çatışmalarıyla ilgili bazı tavizler alarak desteklerini çekti. Örneğin, etik kuralların Elon Musk dahil tüm “düzenli ve özel hükümet çalışanları” için geçerli olması sağlandı.

Yine de tasarıya, Trump’ın bu standartlardan muaf tutulması nedeniyle Senatör Elizabeth Warren (D-MA) gibi isimlerden eleştiri geldi. Warren, tasarının “hiç yasa olmamasından daha kötü” olduğunu savundu.

Başta karşı çıkan birçok Demokrat senatör ise, Pazartesi gecesi oylamada tasarının lehinde oy kullandı.

Tasarı, 13 Mart’ta Senato Bankacılık Komitesi’nden iki partili destekle geçmişti. Son haliyle Demokrat sponsorlar bulunmasa da, iki partiden de destek aldı. Eğer yasa yürürlüğe girerse, ABD’de stablecoin ihraç ve regülasyonuna dair bugüne kadarki en açık federal çerçevelerden biri olacak. GENIUS Act için nihai oylamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.