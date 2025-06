ABD Senatosu, çarşamba günü yapılan oylamada 68’e karşı 30 oyla “GENIUS Act” adlı stabilcoin yasa tasarısını ileri taşıdı. Tasarı, herhangi bir uzlaşma süreci yaşanmazsa önümüzdeki pazartesi nihai oylamaya sunulabilir.

GENIUS Act Nedir?

Resmi adıyla “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act” olarak geçen tasarı:

Tüm stabilcoin’lerin tam rezervle (örneğin ABD doları) desteklenmesini zorunlu kılıyor.

50 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık bağımsız denetim şartı getiriyor.

Yabancı stabilcoin ihraççılarına yönelik denetim ve şeffaflık düzenlemeleri içeriyor.

Destek: Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray Arkasında

Tasarının arkasında Trump yönetimi tam destek veriyor. Pazartesi günü yapılan Beyaz Saray açıklamasında, tasarının Başkan Trump’ın masasına ulaşması hâlinde onaylanacağı ifade edildi.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, tasarıyı “ulusal güvenlik ve finansal yenilik için bir zafer” olarak tanımladı.

Senato Çoğunluk Lideri John Thune, GENIUS Act’in “kripto paraları ana akıma taşıyacağını” ve ABD’yi dijital varlıklar alanında küresel liderliğe taşıyabileceğini söyledi.

Muhalefet: Warren ve Demokratlardan Sert Tepki

Bazı Demokrat senatörler ise ciddi endişeler dile getirdi. Chuck Schumer, Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar, yasa tasarısına “hayır” oyu verdi.

Özellikle Elizabeth Warren, tasarının düzenleyici boşluklar, kara para aklama riskleri ve Trump’ın çıkar çatışmaları konusunda yeterli koruma sağlamadığını savundu.

Warren konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Trump, kripto sektöründeki ticari faaliyetleriyle başkanlık ayrıcalıklarını, yabancı devletler ve büyük şirketlerden yüz milyonlar, hatta milyarlar kazanmak için kullanıyor. GENIUS Act bu yozlaşmaya göz yummuyor, onu resmen teşvik ediyor.”

Warren, Trump’ın ailesine ait olduğu iddia edilen World Liberty Financial adlı DeFi projesi ve bu projeye ait stablecoin lansmanı kapsamında düzenlenen Trump’la akşam yemeği kampanyasını da sert dille eleştirdi.

Temsilciler Meclisi’nde Belirsizlik Sürüyor

Tasarının nihai yasalaşması için Temsilciler Meclisi’nin onayı gerekiyor. Ancak Meclis, şu anda kendi stabilcoin tasarısı olan Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy Act üzerinde çalışıyor.

Bu tasarı:

Eyalet-federal düzenleme ayrımını farklı şekilde ele alıyor.

Özellikle Tether gibi yabancı oyunculara yönelik kurallarda farklılık gösteriyor.

Ayrıca bazı Meclis Demokratları, stabilcoin düzenlemesini daha geniş kapsamlı kripto pazar yapısı yasa tasarısı olan CLARITY Act ile birleştirmeyi önerdi. Bu öneri de Trump’ın kripto para sektörüyle olan finansal ilişkileri nedeniyle çeşitli değişiklik taleplerine neden oldu.