ABD Senatörü Ted Cruz, Teksas’ın Iraan kentinde Bitcoin madencilik operasyonlarını başlattı. Cruz, Teksas’ın sunduğu ucuz elektrik enerjisinden ve işletme dostu yasalardan yararlanacak.

Önde gelen kripto para destekçilerinden biri olan ABD Senatörü Ted Cruz, üç adet uygulamaya özel entegre devre (ASIC) Bitcoin madencisi satın aldığını ve Iraan, Teksas’ta madencilik faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Cruz, uzun süredir ABD’deki kripto para yasaların en önemli destekçileri arasında yer alıyor.

Ted Cruz Bitcoin Madenciliğine Başladı

Kişisel X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Cruz, Teksaslı Bitcoin madencileri arasına katıldığını duyurdu. Marathon Digital CEO’su Fred Thiel, onu bu girişiminden ve Bitcoin’in ağ güvenliğine sağladığı katkıdan dolayı tebrik etti.

ABD’nin Teksas eyaleti, işletme dostu yasaları ve rüzgar, güneş, doğal gaz dahil olmak üzere uygun fiyatlı enerji kaynakları nedeniyle Bitcoin madencilerinin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Bitcoin madencileri, bu tür bölgelerdeki küçük kasabalarda istihdam yaratıyor, enerji altyapısı yatırımlarını arttırıyor ve vergi geliri sağlıyor.

Ted Cruz daha önce yaptığı bir açıklamada 25 Ocak tarihinde, Bitcoin 37.000 dolar seviyesinde işlem görürken 15.000 dolar ile 50.000 dolar aralığında BTC satın aldığını duyurmuştu.

Ancak kripto paralara destek veren tek Senatör, Ted Cruz değil. Geçmişte birçok senatör, kripto paralara yatırım yaptığını açıklamıştı. Bunlardan biri de Wyoming Senatörü Cynthia Lummis.

Önde gelen kripto para destekçilerinden biri olan Senatör Cynthia Lummis, 250.000 dolar değerinde BTC satın alarak Bitcoin’e en çok yatırım yapan ABD’li yasa yapıcı oldu.

Pennsylvania Senatörü Pat Toomey, Grayscale’in Bitcoin ETF’sine yatırım yaptığını açıklamıştı.

Ted Cruz’un Kripto Para Macerası

Teksas eyaleti senatörü Ted Cruz, 2021 yılında ABD Senatosu’nun kripto paralardan 10 yıl içerisinde yaklaşık 28 milyar dolarlık vergi geliri elde etmeyi amaçlayan kripto para vergisi teklifine karşı çıkmıştı. Cruz ayrıca Capitol Hill’deki işletme sahiplerinin ve tedarikçilerin kripto para ödemelerini kabul etmeleri için bir karar tasarısı sundu.

Ted Cruz aynı zamanda merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) de karşı çıkıyor. Öyle ki Cruz gizlilik, hükümetin aşırı erişimi ve finansal gözetimle ilgili endişeleri gerekçe göstererek Fed’in bir CBDC oluşturmasını engellemek için sürekli olarak yasa tasarısı sunuyor.

30 Mayıs’ta Oklahoma kanun yapıcıları, kripto para madenciliği operasyonları için vergi indirimi sunan 1600 sayılı yasa tasarısını kabul etti. Şu anda söz konusu yasa, Oklahoma Valisi tarafından onaylanmayı bekliyor. Söz konusu tasarının yasalaşması halinde sunucular, bilgisayarlar ve transformatörler de dahil olmak üzere ticari madencilik makineleri vergiden muaf tutulacak.

Oklahoma Bitcoin Derneği, söz konusu tasarının madenciler için eyalet elektrik fiyatlarını son derece rekabetçi hale getireceğini ve kırsal alanlarda yatırımları tetikleyeceğini vurguladı. Yasa tasarısının Oklahoma’daki elektrik şebekesini iyileştirmesi ve bölge sakinleri için elektrik maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.