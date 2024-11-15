ABD Senatörü Cynthia Lummis, ABD’nin altın rezervlerinin bir kısmını satarak 1 milyon Bitcoin (BTC) satın almayı ve ABD merkez bankası Fed için “Bitcoin Rezervi” oluşturmayı öneren iddialı bir yasa tasarısı sundu.

Bu plan, ABD’nin kripto para dostu yeni başkanı Donald Trump’ın kripto dostu politikalarına paralel olarak kripto sektöründe büyük bir yankı uyandırdı.

ABD 90 Milyar Dolarlık Bitcoin Rezervi mi Oluşturacak?

Bloomberg’ün haberine göre ABD, Bitcoin rezervi oluşturmak için 90 milyar dolarlık bir bütçe ayıracak. Senatör Lummis, bu büyüklükte bir satın alım planının önceden duyulmasının piyasada fiyat artışlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Senatör Lummis, Bitcoin’in altın gibi geleneksel rezerv varlıklarına kıyasla benzersiz avantajlar sunduğunu savunuyor. Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısı ve enflasyon karşıtı özellikleriyle ABD’nin mali gücünü artırabileceğine inanıyor. Konuyla ilgili olarak “Kripto dostu bir değişim rüzgarı Washington’a geliyor.” ifadesini kullanan Lummis, kripto paraların varlıkların ABD politika çevrelerinde artan kabul gördüğüne işaret etti.

Trump’ın Kripto Politikaları ve Potansiyel Etkileri

Donald Trump’ın 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini kazanması, kripto para topluluğunda büyük bir heyecan yarattı. Trump’ın kripto paralara yönelik sermaye kazancı vergisini kaldıracağına yönelik söylentiler arttı. Bu senaryo gerçekleşirse hem bireyse hem de kurumsal yatırımcıların kripto para sektörüne yönelik ilgisinin artabileceği öngörülüyor.

Bu gelişme, Lummis’in Bitcoin rezerv planıyla uyumlu olabilir. ABD hükümetinin Bitcoin’e yönelik büyük ölçekli alımları, dijital varlıkların daha geniş çapta benimsenmesini teşvik edebilir ve Bitcoin’i küresel bir finansal varlık olarak daha altına ciddi bir rakip haline getirebilir.

Uluslararası Etki ve Bitcoin’in Statüsü

Lummis’in önerdiği yasa tasarısı gerçekleşir ve ABD Bitcoin rezervi oluşturursa, bu durum diğer ülkelerin de ABD’yi örnek almasıyla sonuçlanabilir. Altından Bitcoin’e geçiş, ABD’nin dijital para birimlerine duyduğu güveni arttırabilir ve küresel çapta yatırım ve kabul oranlarını artırabilir. ABD hükümetinin Bitcoin’e yönelik bu hamlesi, dijital varlık ekosisteminin meşruiyetini sağlamlaştırabilir.

Bitcoin’in Hükümet Desteğiyle Büyümesi

Fed’in Bitcoin Rezervi oluşturması, Bitcoin’in benimsenmesi için bir dönüm noktası olabilir. ABD hükümetinin büyük ölçekli satın alımları, Bitcoin’in finansal sistemdeki rolünü doğrularken, fiyat istikrarını artırabilir ve yatırımcı ilgisini güçlendirebilir.

Lummis’in yasa tasarısı, ABD’nin kripto paraları finansal sisteme entegre etme yolunda atabileceği önemli bir adıma işaret ediyor. ABD’nin bu tarz bir girişimde bulunması, kripto varlıkların ana akım finans sektöründe daha büyük bir yer edinmesini sağlayabilir.