2024 ABD seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle kripto para meraklılarının gözü bu seçimlerde. Birçok kripto para destekçisi seçimlerde Donald Trump’ı destekliyor. Çünkü Trump’ın yarışı kazanması halinde kripto para piyasasını ABD’deki düzenleyicilerin sıkı denetimden kurtaracak politikalar geliştireceği tahmin ediliyor.

Bu yaygın düşünceye rağmen VanEck analistleri Matthew Sigel ve Patrick Bush farklı bir yaklaşım içerisinde. Öyle ki VanEck analistleri, Demokrat aday Kamala Harris’in Cumhuriyetçi aday Donald Trump’tan daha iyi bir tercih olabileceğini savunuyor. Gelin analistlerin bu düşüncesinin altında yatan nedenlere bakalım.

Analistlere Göre Neden Harris Kripto için Daha İyi Olabilir?

VanEck analistleri, ABD’nin mevcut Demokrat hükümetinin uyguladığı politikalarla ABD dolarının gücünü zayıflattığına ve bu durumun Bitcoin gibi kripto paralar için büyük fırsatlar sunduğuna inanıyor. Analistler, Kamala Harris’in seçimleri kazanması ve bu tür politikalara devam etmesi halinde daha fazla yatırımcının Bitcoin’e yönelebileceği belirtiliyor.

Zira Bitcoin, yaklaşık 15 yıllık kısa tarihinde enflasyona karşı güçlü bir değer koruma aracı olduğunu kanıtladı.

VanEck analistleri, Donald Trump’ın seçimleri kazanması halinde kripto para sektörünü büyütme potansiyelini de küçümsemiyor. Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında büyük bir “U dönüşü” gerçekleştirerek kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandırdı.

Geçmişte kripto paralara karşı eleştirel bir tutum sergileyen Trump, artık kripto paraların ABD’deki iş dünyasında yeni bir devrim başlatacağına inanıyor. Sonuç olarak VanEck analistleri, ABD seçimlerinin kripto para sektörünün geleceği açısından düşünüldüğü kadar önemli olmayabileceğini öne sürüyor. Analistler, seçimleri kim kazanırsa kazansın Bitcoin’in büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini öngörüyor.