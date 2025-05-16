ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kripto paralarla ilgili mevcut düzenlemeleri kökten değiştirmeyi planladığını ve özellikle menkul kıymet sayılan token dağıtımları için yeni kurallar oluşturacaklarını söyledi.

Atkins’in açıklamaları, SEC’in kripto para görev gücünün halka açık toplantısının başında geldi. Başkan ayrıca, kayıtlı broker-dealer firmaların kurduğu alternatif ticaret sistemlerinin (ATS), Bitcoin ve Ethereum gibi menkul kıymet olmayan dijital varlıkların ticaretine aracılık edebilmesi için düzenlemelerde değişikliğe gidilebileceğini belirtti.

“Başkanlığım süresince en öncelikli hedefim; kripto varlık piyasaları için makul, net ve istikrarlı bir yasal çerçeve oluşturmaktır. Bu çerçeve, token ihraçları, saklama hizmetleri ve ticaret süreçlerini kapsamalı, aynı zamanda kötü niyetli aktörleri caydırmaya devam etmelidir.”

Yeni Dönemde Daha Yumuşak Bir SEC

Geçtiğimiz ay göreve başlayan Atkins, kripto varlıkların yasal temelini sağlamlaştırmayı ve menkul kıymet yasalarının siyasallaştırılmasına karşı durmayı hedeflediğini vurguladı.

Kripto sektörünün, yıllardır federal menkul kıymet yasalarının dijital varlıklara nasıl uygulanması gerektiği konusunda düzenleyicilerle çatıştığı biliniyor. Birçok şirket, token’ların menkul kıymet değil, emtia olduğunu savunuyor. Ancak eğer bir token SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılırsa, bu durumda projelerin SEC’e kayıt olması ve yatırımcıya yönelik şeffaflık sağlayan belgeleri sunması gerekiyor.

Biden Döneminin Davaları Askıya Alındı

SEC’in yeni yönetimi, eski Başkan Joe Biden döneminde açılan çok sayıda davayı durdurdu veya geri çekti. Bu davaların arasında Coinbase ve Kraken gibi dev borsalara yönelik suçlamalar da vardı.

Görev gücünün başında ise uzun süredir kripto yanlısı tutumlarıyla bilinen Cumhuriyetçi SEC Komiseri Hester Peirce bulunuyor. Peirce’in liderliğinde SEC, kripto endüstrisine yönelik yeni kural ve yönergeler hazırlayacak.

SEC Başkanı Atkins’in açıklamaları, ABD’de kripto endüstrisi için daha dostane ve net bir düzenleyici çerçevenin yolda olduğunu gösteriyor. Trump yönetiminin de desteğiyle, sektör üzerindeki baskının azalması ve daha fazla belirsizliğin giderilmesi bekleniyor.