ABD Hazine Bakanlığı, Rusya bağlantılı 13 kripto para şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD’li düzenleyiciler, kripto para şirketlerinin peşini bırakmıyor. Bu kez OFAC, 13 kripto para şirketine yaptırım uygulamaya başladı.

Rusya’ya Hizmet Sunan Kripto Şirketlerine Yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), 27 Mart’ta çoğu Rusya merkezli 13 sanal varlık şirketi ve iki kişiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Yaptırım kararı, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi sonrası Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında alındı. OFAC, listeye alınan beş kuruluşun, halihazırda listede bulunan kişiler tarafından kontrol edildiğini tespit etti.

Yaptırım listesine alınan şirketler arasında Sberbank ve Hydra Market gibi kuruluşlara sanal varlık hizmeti sunan ve Rus rublesi ile ödeme imkanı sağlayan borsa Netex24 ve Rus vatandaşlarına açık P2P borsa Bitpapa öne çıkıyor.

OFAC, şöyle açıkladı:

Rusya, ABD’nin uyguladığı yaptırımlarını atlatmak ve Ukrayna’ya karşı savaşmaya devam edebilmek için alternatif ödeme mekanizmalarına giderek daha fazla yönelmeye başladı. Kremlin, finansal teknoloji alanındaki kuruluşlardan faydalanmaya çalışıyor. ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan Rus kuruluşları küresel finans sistemine yeniden bağlamaya çalışan şirketleri afişe etmeye ve engellemeye devam edecek.

Yaptırım listesine alınan kuruluş ve şahısların ABD’deki ve ABD’lilerin kontrolündeki varlıkları bugünden itibaren dondurulacak. ABD vatandaşlarının listeye alınan şahıs ve kuruluşlar ile iş yapması ve para transferi de yasaklandı.