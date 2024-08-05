Haftanın sonunda, ABD hisse senetlerinde yaşanan sert düşüş, kripto para piyasasına da yansıdı. Kripto para piyasasının toplam değeri 29 Temmuz’dan bu yana 2,4 trilyon dolardan 1,97 trilyon dolara geriledi.

Son dönemde ABD ekonomisinin resesyona girebileceği yönündeki tartışmalar bir hayli arttı. Önde gelen isimler “yumuşak iniş” senaryosunun artık pek mümkün olmadığını düşünüyor.

İşte ABD ekonomisinin resesyona girmeye hazırlandığını gösteren altı önemli gösterge…

ABD Piyasalarındaki Keskin Düşüş, Resesyon Endişelerini Artırıyor

Geçtiğimiz yıl boyunca bazı ekonomistler, ABD’nin resesyon riskinden kurtulduğunu savunuyordu. Hala bu şekilde düşünen isimler var. Bununla birlikte resesyonun kapıda olduğunu öngörenlerin sayısı da giderek artıyor. Hatta bazıları ciddi bir depresyon olasılığını bile dile getiriyor. İşte ABD ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden 6 gösterge:

1- Ekonomik Veriler

ABD ekonomisinin durumu giderek daha da kötüleşiyor. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) daralıyor, işsizlik artıyor ve işletme yatırımları azalıyor. Kısa bir süre önce yayımlanan son işsizlik raporu, işsizlik oranının yıllardır görülmeyen bir seviyeye çıktığını ve 2024 yılının Temmuz ayı itibariyle %4,3’e yükseldiğini gösteriyor. 2024’ün ilk çeyreğinde reel GSYİH büyümesi %1,4 oldu. Bu, 2023 yılının ikinci yarısında kaydedilen %4,1 büyümeye kıyasla önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.

2- Finansal Felaket ve Banka İflasları

2023 yılında ABD, tarihin en büyük banka iflaslarından bazılarını yaşadı. Bu süreçte toplamda beş banka battı. 2024 yılının Nisan ayında, Republic First Bancorp da iflas etti. Aynı zamanda, ABD ekonomisi artan kredi temerrütleri ve tüketici harcamalarındaki düşüşle mücadele ediyor. Bu durum, ekonomik belirsizlikler ve yükselen faiz oranları nedeniyle meydana geliyor. Ayrıca, tüketicilerin günlük harcamalar için krediye daha fazla bağımlı hale gelmesiyle kredi kartı borçları hızla artarak rekor seviyelere ulaştı.

3- Getiri Eğrisi Terse Dönüyor

ABD tahvil piyasası, kısa vadeli faiz oranlarının uzun vadeli faiz oranlarını aşması ve potansiyel finansal istikrarsızlık sinyali vermesiyle getiri eğrisinde terse dönüşle karşı karşıya. Bu durum iki yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Tarihsel olarak bu tür bir terse dönüş, yatırımcıların ekonominin yakın geleceğine yönelik karamsar olduğu ve genellikle ekonomik büyümede ve kredi faaliyetlerinde bir düşüşün habercisi olduğu şeklinde yorumlanıyor

4- Jeopolitik Gelişmeler

Jeopolitik çatışmalar, ABD ve küresel toplum için büyük zorluklar yaratıyor. Bu gerilimler, küresel ticaretin kısıtlanmasına ve küresel ekonomide yaygın yaptırımlara yol açarak belirsizliği artırdı. İsrail, Gazze ve Ukrayna’daki çatışmalar, küresel ekonomi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Ayrıca, dünya genelinde 90’dan fazla ülke sınır ötesi çatışmalara katılmış durumda.

5- Enflasyon ve Yüksek Faiz Oranları

ABD, merkez bankasının ekonomiyi yavaşlatmak amacıyla faiz oranlarını artırmasıyla birlikte önemli bir enflasyon döneminden geçti. Enflasyon özellikle kalıcı hale gelmiş durumda ve federal fon oranı son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sonuç olarak, bankalar yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle daha az kredi veriyor. Ayrıca, tüketici portföylerinde temerrüt oranlarının arttığı gözlemleniyor.

6- Resesyon Beklentileri Artıyor

Son olarak, uzun süredir ekonomik bir durgunluk öngören ekonomistler var. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, öngördüğü borsa çöküşünün gerçekleştiğini belirtti.

Peter Schiff ve ekonomist Harry Dent gibi isimler de resesyon veya depresyon uyarısında bulunmuştu. Hatta Dent, 2024’te yaşanacak bir piyasa çöküşünün Büyük Buhran’dan daha büyük olabileceğini öne sürüyor. Bu tahminlerin ne kadar doğru çıkacağı belirsiz, ancak bu öngörüler uzun süredir gündemde.

ABD Ekonomisinin Durumu

Bu faktörlerin birleşimi, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu ciddi tabloyu ortaya koyuyor. Farklı sektörlerde biriken zorluklar, potansiyel bir durgunluğun işaretlerini veriyor. Bazıları iyimserliğini korusa da, göstergeler ülkenin önemli bir ekonomik değişimin eşiğinde olabileceğini gösteriyor. Belirsizliğin arttığı bu dönemde, ekonominin dayanıklılığı ve bu riskleri azaltmak için alınacak önlemler kritik önem taşıyacak.

Önümüzdeki dönemde, ABD’nin bu ekonomik zorlukları resesyona veya daha ciddi bir depresyona girmeden atlatıp atlatamayacağı merak ediliyor. Küresel çatışmalar, finansal istikrarsızlık ve iç ekonomik baskılar arasındaki etkileşim, ekonominin gidişatını belirleyecek gibi görünüyor.