Yetkililer; OKX’in, ABD yasalarını çiğneyerek müşterilere işlem yasaklarını aşmaları için sahte bilgi vermelerini söylediğini belirtiyor.

OKX ile bağlantılı Aux Cayes FinTech Co. Ltd, ABD’nin kara para aklama yasaları kapsamında lisanssız para transferi işletmekten suçlu bulunduğunu kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yapılan anlaşma kapsamında şirket, 500 milyon dolardan fazla ceza ödemeye razı oldu. Bu miktarın 84 milyon doları para cezası, yaklaşık 421 milyon doları ise ABD’li müşterilerden elde edilen yasa dışı gelirlerin iadesi olarak belirlendi.

Regülatörlerden Ağır Denetim

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, geçmişte yaşanan uyumluluk eksiklikleri nedeniyle bazı ABD’li yatırımcılar OKX’in global platformuna erişim sağladı. Ancak, Aux Cayes firması, bu kullanıcıların platformdan çıkarıldığını iddia etti.

Şirket, düzenleyici ihlallerin sorumluluğunu kabul ederken, bu ihlallerin müşteri tabanının yalnızca küçük bir kısmını etkilediğini vurguladı. Ayrıca, şirkette çalışan herhangi bir bireysel yönetici veya çalışan hakkında suçlama yöneltilmedi.

OKX’in bağlı şirketi Aux Cayes, düzenleyici uyumluluğunu güçlendirmek amacıyla gönüllü olarak bir uyumluluk danışmanı ile çalışmaya başladığını duyurdu. DOJ ile varılan anlaşmada, firmanın soruşturma sürecinde yetkililerle iş birliği yaptığı belirtildi. OKX, küresel çapta işlem kaydeden bir platform olarak, faaliyet gösterdiği ülkelerde yasalara uyum sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

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Yedi Yıl Süren Uyumsuzluk

ABD Savcısı Matthew Podolsky, OKX’in yedi yıldır kara para aklama yasalarına uymadığını belirterek, borsanın bilinçli olarak gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmediğini söyledi. Yetkililere göre platform, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem yapılmasına olanak tanıdı ve finansal sistemde ciddi güvenlik açıkları yarattı.

Ayrıca, OKX’in Müşterini Tanı (KYC) kurallarını kasıtlı olarak ihlal ettiğine dair önemli deliller ortaya çıktı. Yetkililer, bazı OKX çalışanlarının ABD’li müşterilere sahte kimlik bilgileri girerek platforma erişim sağlamaları için doğrudan talimat verdiğini açıkladı.

Nisan 2023’te bir OKX çalışanı, ABD müşterisine sahte vatandaşlık bilgileri ve kimlik numarası girmesini önerdi. Ocak 2024’te ise aynı çalışan, bir başka ABD’li kullanıcıya KYC doğrulamasını ülke dışından tamamlamanın yollarını bulup bulmadığını sordu.

OKX, resmi olarak yasaklanmış olsa da, Tribeca Film Festivali gibi etkinliklere sponsor olarak ve bağlı kuruluş pazarlamacıları aracılığıyla ABD’de müşteri çekmeye devam etti. Ayrıca, mevcut kullanıcılarını yeni yatırımcıları platforma çekmeleri için teşvik etti. En az bir kullanıcı, VPN kullanarak OKX’e nasıl erişilebileceğini anlatan bir rehber yayınladı.

Bunun yanı sıra, OKX’in ABD’deki kurumsal yatırımcılara hizmet verdiği de ortaya çıktı. Hatta bu müşterilerden biri, platformda bir trilyon dolardan fazla işlem hacmine ulaşan bir yatırımcıydı.