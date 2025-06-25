ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların denetim süreçlerinde artık “itibar riski”ni dikkate almayacağını duyurdu. Bu karar, kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal sistemle ilişkilerini kolaylaştırabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Bankacılık Denetiminde Yeni Dönem

Fed’in açıklamasına göre, denetim kılavuzlarında yer alan “itibar riski” ibareleri kaldırılacak. Söz konusu kriter, özellikle kripto para şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimini engelleyen önemli bir bariyerdi. Bankalar bugüne kadar kriptoyla bağlantılı şirketlerle çalışmaktan çekinmek için sıklıkla bu riski öne sürüyordu.

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) de benzer bir adım atarak aynı kriteri denetim kapsamından çıkardı. Böylece dijital varlıklarla ilgili iş yapan şirketler, bankalarla daha şeffaf ve güvenli ilişkiler kurabilecek.

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Siyasi Destek ve Yasal Zemin Güçleniyor

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, Fed’in kararını memnuniyetle karşıladı. Komite, atılan adımın Mayıs ayında sunulan ve bürokrasinin etkisini sınırlamayı amaçlayan FIRM Yasası ile uyumlu olduğunu belirtti. Komite Başkanı Andy Barr, düzenlemenin siyasi zemininin de sağlamlaştığını ifade etti.

“Kriptoyla Çalışan Bankalara Artık Kırmızı Bayrak Kaldırılmayacak”

Bitcoin yatırımcısı Kyle Chassé, gelişmeyi “bankaların artık kriptoyla çalıştıkları için cezalandırılma korkusu yaşamayacağı” şeklinde değerlendirdi. Sektör temsilcileri bu adımın, kripto girişimlerinin uzun süredir yaşadığı bankacılık engellerini ortadan kaldırabileceğini vurguluyor.

Kripto Sektöründe Debanking Engeli Kalkıyor mu?

“Debanking” olarak bilinen uygulama, bankaların belirli kişi ya da kurumlarla çalışmayı kesmesi ya da hesaplarına erişimi kısıtlaması anlamına geliyor. 2023’te yaşanan kripto bankalarının iflası sonrası, ABD’de 30’dan fazla kripto ve teknoloji şirketi bankacılık hizmetlerinden dışlanmıştı. Biden yönetimi döneminde uygulamaya konulan “Operation Chokepoint 2.0”, bu sürecin en tartışmalı başlıklarından biri olmuştu.

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Özellikle gelişmekte olan ülkelerde banka hesabı açmakta zorluk çeken bireyler için kripto, geleneksel finans sistemine bir alternatif sunuyordu. Ancak merkeziyetsizliğe rağmen bankaların sektöre karşı temkinli tavrı, kripto paraların temel vizyonunu sınırlandırıyordu.

Fed’in aldığı yeni karar, dijital finans dünyasında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.