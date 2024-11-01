ABD İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Ripple Labs’a karşı açtığı davada 15 Ocak 2025’e kadar ana temyiz dosyasını sunması gerektiğini bildirdi. Mahkemenin bu kararı, SEC’in erteleme talebinin ardından geldi.

Ertelemeler Sona Erdi

İlk başvuru tarihini kaçıran SEC, dosyalamanın ertelenmesi için resmi bir dilekçe sunmuştu. Savunma avukatı James K. Filan, mahkemenin SEC’in erteleme talebini onayladığını ancak son tarih konusunda SEC’e uyarıda bulunduğunu belirtti. SEC’in mahkeme tarafından belirlenen tarihe kadar ana temyiz dosyasını sunmaması halinde temyiz başvurusu otomatik olarak düşecek ve olası erteleme talepleri kabul edilmeyecek.

Ripple-SEC Davasında Son Gelişmeler

Ripple ile SEC arasındaki dava, geride bıraktığımız Ağustos ayında mahkemenin nihai kararıyla sonuçlandı. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2 Ekim’de davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in 2023 yılının Temmuz ayında verdiği kararı temyize götürmek için başvuruda bulundu.

Yargıç Analisa Torres, Temmuz 2023 tarihli kararında Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet işlemi olarak değerlendirilemeyeceğine, Ripple’ın kurumsal XRP satışlarının ise menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğine hükmetmişti. Bu kapsamda Ripple, Ağustos 2024 tarihinde 125 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

SEC 17 Ekim’de mahkemeye yaptığı C Formu dosyalamasında Ripple’ın borsalarda yaptığı XRP satışlarının ve Ripple’ın üst düzey yöneticileri Brad Garlinghouse ile Chris Larsen’in kişisel satışlarına ilişkin noktalara itiraz edeceğini bildirdi.

Ripple’ın Karşı Temyizi

Ripple ise SEC’in temyiz başvurusuna karşı temyiz başvurusu ile yanıt verdi. Ripple, karşı temyiz başvurusunda 4 ana noktayı gündeme getirdi. Bunlar şu şekilde:

Yatırım Sözleşmesi Tanımı : Ripple, Menkul Kıymetler Yasası’nın 5. Bölümü uyarınca bir “yatırım sözleşmesi”nin (a) bir sözleşme, (b) satış sonrası yükümlülükler yükleyen bir yapı ve (c) alıcıya satıcının faaliyetlerinden kar elde etme hakkı veren unsurları içermesi gerektiğini ileri sürüyor.

: Ripple, Menkul Kıymetler Yasası’nın 5. Bölümü uyarınca bir “yatırım sözleşmesi”nin (a) bir sözleşme, (b) satış sonrası yükümlülükler yükleyen bir yapı ve (c) alıcıya satıcının faaliyetlerinden kar elde etme hakkı veren unsurları içermesi gerektiğini ileri sürüyor. Mahkemenin Yanılgısı : Ripple, alt mahkemenin bazı XRP transferlerinin SEC v. W.J. Howey Co. davasında tanımlanan yatırım sözleşmesi kriterlerini karşıladığı yönündeki kararının hatalı olduğunu iddia ediyor.

: Ripple, alt mahkemenin bazı XRP transferlerinin SEC v. W.J. Howey Co. davasında tanımlanan yatırım sözleşmesi kriterlerini karşıladığı yönündeki kararının hatalı olduğunu iddia ediyor. Federal Menkul Kıymet Yasalarının Dijital Varlıklara Uygulanması Konusunda Belirsizlik : Ripple, federal menkul kıymet yasalarının dijital varlıklara uygulanması konusunda yaygın bir belirsizlik bulunduğunu ve SEC’in bu konuda tutarsız ve kasıtlı olarak belirsiz açıklamalar yaptığını savunuyor.

: Ripple, federal menkul kıymet yasalarının dijital varlıklara uygulanması konusunda yaygın bir belirsizlik bulunduğunu ve SEC’in bu konuda tutarsız ve kasıtlı olarak belirsiz açıklamalar yaptığını savunuyor. Federal Usul Kurallarının Belirlilik ve Açıklık Gereklilikleri: Ripple, Sivil Prosedür Kuralları’nın 65. Kuralının belirginlik ve açıklık gerekliliklerinin, davalı tarafın yasalara uymasını zorunlu kılmaktan başka bir şey yapmayan bir tedbiri engellediğini öne sürüyor.

Dört yılı aşkın süredir devam eden dava, XRP fiyatında ve kripto para piyasasında baskı yaratmaya devam ediyor. Davanın sonucunun kripto para sektörü üzerindeki önemli etkiler yaratacağı öngörülüyor.