ABD’de dijital varlık piyasasına yönelik düzenlemeler beklenenden daha geç hayata geçirilecek.

Senato Bankacılık Alt Komitesi’nin çarşamba günü yapılan toplantısında, yasa yapıcılar ve sektör uzmanları, kripto düzenlemelerini hızlandırma konusunda aceleci bir tutum sergilemedi.

Senatör Cynthia Lummis, iki partiden oluşan bir grup kripto yanlısı yasa koyucunun, bu yılın sonuna kadar sektör için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Bu takvim, Cumhuriyetçilerin daha önce duyurduğu kripto yasalarını hızla Kongre’den geçirme planından birkaç ay daha geç bir tarih anlamına geliyor.

Trump yönetimi, seçim öncesinde kripto yanlısı politikalar vaat etmişti. Ancak çarşamba günkü toplantıda, mevcut menkul kıymetler düzenlemeleri ve stablecoin yasaları üzerine yoğunlaşıldı. Özellikle bu ay sunulan “ABD Stablecoin İnovasyonunu Yönlendirme ve Kurma Yasası” tartışmaların odağında yer aldı.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin rezervi oluşturma önerisi de Kongre’de beklenen ilgiyi görmedi. Ayrıca, eyalet düzeyinde Bitcoin rezervleri oluşturmayı amaçlayan üç yasa tasarısı bu yıl başarısız oldu.

Bununla birlikte, Trump yönetimi bazı seçim vaatlerini yerine getirdi. Trump, göreve gelir gelmez Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’i affetti ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun başına kripto dostu bir isim olan Paul Atkins’i atadı.

Ancak, kripto piyasalarındaki yükseliş uzun sürmedi. CoinGecko verilerine göre, Bitcoin son bir haftada yüzde 12,6 düşerek 84 bin dolara geriledi. Solana ve Ethereum gibi büyük piyasa değerine sahip tokenler de çift haneli kayıplar yaşadı.