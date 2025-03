ABD Temsilciler Meclisi, Salı günü kritik bir oylamayla İç Gelir Servisi’nin (IRS) DeFi broker düzenlemesini iptal etme yönünde adım attı.

Bu düzenleme, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarına sıkı veri toplama zorunluluğu getirmeyi amaçlıyordu. Ancak milletvekilleri, bunun kripto para sektörüne gereksiz bir yük getirdiğini belirterek geniş çaplı bir muhalefet gösterdi.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylama, iki partinin desteğiyle geçti. Toplamda 292 milletvekili düzenlemenin iptali yönünde oy kullanırken, 132 milletvekili karşı çıktı. Bu noktada en dikkat çeken gelişme ise, 76 Demokrat milletvekilinin de Cumhuriyetçilerin safına katılarak düzenlemenin iptal edilmesini desteklemesi oldu. Bu isimler, önerilen düzenlemenin DeFi protokollerine aşırı uyum yükü getirdiğini savunan eleştirmenlerle aynı fikirde olduklarını gösterdi.

Beyaz Saray’ın yapay zeka ve kripto danışmanı David Sacks, düzenlemenin iptalini desteklediğini açıkladı. X platformundaki paylaşımında, Biden yönetiminin Kongre’nin düzenlemeyi ortadan kaldırma çabalarını destekleyeceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill de düzenlemeye sert tepki göstererek bunun aşırı devlet müdahalesinin bir örneği olduğunu dile getirdi “Biden yönetiminin tartışmalı ‘Broker Düzenlemesi’, Amerikan dijital varlık sektörünü yurt dışına itme riski taşıyan açık bir hükümet aşırılığı örneğidir.” diyen Hill, “Amerika’nın dijital varlık ekosistemindeki liderliğini korumaktan gurur duyuyorum ve bu zararlı, inovasyon karşıtı düzenlemeyi iptal etmek için oy kullandım.” ifadelerini kullandı.

