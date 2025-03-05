ABD Başkanı Donald Trump, Salı akşamı yaptığı açıklamada, ülkesinin 2 Nisan’dan itibaren Avrupa, Çin, Hindistan, Meksika ve Kanada’nın uyguladığı ticaret engellerine eşdeğer gümrük vergilerini devreye alacağını duyurdu.

Kongre’de gerçekleştirdiği konuşmasında Trump, söz konusu ülkelerin Amerikan mallarına “son derece yüksek” gümrük vergileri uyguladığını, buna karşın ABD’nin ithalatı daha düşük vergilerle kabul ettiğini belirtti.

Başkan, ticarette denge sağlamak amacıyla hem tarife hem de tarife dışı engellerin karşılıklı olarak eşitlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Ancak Trump her ne kadar vergilerin Nisan ayında yürürlüğe gireceğini açıklasa da, yönetimindeki yetkililer sürecin tam anlamıyla uygulanmasının altı ay veya daha uzun sürebileceğini belirtti.

Trump, Kongre’de bu gecikmeye dair endişeleri ciddiye almadığını belirterek, “Biraz karışıklık olabilir ama buna hazırlıklıyız. Büyük bir şey değil. Gümrük vergileri, Amerika’yı yeniden zenginleştirmek ve eski gücüne kavuşturmak için atılan adımlardır. Bu süreç başladı ve çok kısa sürede sonuçlarını göreceğiz.” dedi.

IMF Başkanı: Ticaret, Artık Küresel Ekonomik Büyümeyi Sürüklemiyor

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Salı günü Tokyo’da gerçekleştirilen bir IMF etkinliğine video konferans yoluyla katılarak ABD’nin ticaret politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine değindi.

Trump’ın yeni gümrük vergisi planının küresel ticaret ilişkilerini daha da karmaşık hale getirebileceğini belirten IMF Başkanı, Asya ekonomilerinin rekabet gücünü koruyabilmesi için dijitalleşmeye, yapay zekâya ve bölgesel ticaret anlaşmalarına daha fazla odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Kanada, Meksika ve Çin’den Sert Tepki

Trump yönetimi, daha önce askıya aldığı Kanada ve Meksika’ya yönelik yüzde 25’lik gümrük vergilerini Pazartesi günü yürürlüğe koydu. Karar, iki ülkeyle ticari ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesiyle eleştirildi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump’ın Kanada ve Meksika ile uzlaşma arayışında olduğunu belirtirken, Trump Kongre’de geri adım atmayacağını vurgulayarak, “Bu ülkeler ABD’ye uyuşturucu akışını durdurmalı.” dedi.

Çin ise misilleme olarak ABD’den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 15’e varan ek vergi getirdi, Amerikan şirketlerine ihracat kısıtlamaları uyguladı ve ABD’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikâyet etti. Çin Dışişleri Bakanlığı, “ABD baskı ve tehdit ile sonuç alamaz, gerekirse sonuna kadar mücadele ederiz.” açıklamasını yaptı.