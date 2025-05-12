Anlaşmaya rağmen piyasalardaki olumlu hava kısa sürdü. Bitcoin son bir saatlik süreçte yaklaşık 1.500 dolar değer kaybetti. Bu süreçte Ethereum başta olmak üzere altcoin’lerde de önemli geri çekilmeler yaşandı.

Cenevre’de Kritik Görüşme

Küresel piyasaların bir haftadır merakla beklediği ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, sonunda İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Her iki taraf da ilk açıklamalarında olumlu mesajlar verirken, kripto para piyasasında hafif bir geri çekilme yaşandı. Santiment ise yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu hamle, iki ülke arasındaki ticaret savaşında kalıcı bir çözüm değil, taktiksel bir mola olarak değerlendiriliyor. Nisan başında Başkan Trump’ın ithalat vergilerini sert şekilde artırmasıyla gerilim tırmanmış, Pekin ise misilleme yaparak ABD ürünlerine yüksek vergi koymuştu.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent şu sözleri kullandı:

“ABD ile Çin arasındaki bu önemli ticaret görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Detayları yarın paylaşacağız ancak oldukça verimli bir görüşme gerçekleşti. Başkan Trump’a da bilgi verildi.”

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer da benzer şekilde ayrıntı vermekten kaçındı. Greer, bu sürecin ABD Başkanı Trump’ın ulusal acil durum ilanı sonrası başladığını, çünkü ABD’nin Çin ile arasında 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı tespit edildiğini hatırlattı.

“Ancak, Çinli ortaklarımızla vardığımız anlaşmanın bu durumu çözmede önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”

Santiment: “Bekleyin, Fırsat Gelecek”

Santiment verilerine göre, Asya ve ABD vadeli borsalarında açıklamalar sonrası yükseliş yaşandı. Yatırımcılar, tarifelerin kaldırılacağı beklentisiyle iştahını artırdı. Ancak analiz platformu, kripto yatırımcılarını temkinli olmaya çağırdı:

“Bu anlaşma gerçekten ihracatçılar ve ithalatçılar üzerindeki baskıyı hızla azaltırsa, tüm piyasalarda ani bir yükseliş görebiliriz. Ancak detaylar netleşmeden önce ‘söylentiyi al, haberle sat’ tuzağına düşmemek için aşırı pozisyon almaktan kaçının.”

Bitcoin 105.000 Doları Gördü, Ancak Geri Çekildi

BTC fiyatı ilk etapta 105.000 dolara kadar yükseldi, fakat ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek şu anda yaklaşık 1.000 dolar daha düşük seviyeden işlem görüyor. Büyük ölçekli altcoin’lerin çoğu da gün içinde hafif ekside.

Santiment, son bir ayın en düşük seviyelerinden bu yana ilk kez ticaret tarifeleriyle ilgili tartışmaların bu denli yoğunlaştığını vurguladı ve yatırımcılara anlaşmanın ayrıntıları netleşene kadar dikkatli olma çağrısında bulundu.