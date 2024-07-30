ABD hükümeti yeniden kripto para taşıyor.

Bitcoin fiyatını baskılayan etkenlere bir yenisi eklendi. ABD hükümeti el koyduğu milyarlarca dolarlık BTC’yi satmaya başladı.

ABD Bitcoin Satıyor

Zincir üstü analiz platformu Arkham Intelligence’ın verilerine göre, ABD hükümetine ait kripto para cüzdanında 29.800 BTC çıktı. Transfer edilen Bitcoin’ler yaklaşık 2 milyar dolar değerinde.

ABD, bu Bitcoin’leri kapatılan dark net pazar yeri Silk Road’dan ele geçirmişti.

Bitcoin’ler kimliği bilinmeyen bir cüzdana gönderildi. Kripto paralar kısa süre sonra kimliği bilinmeyen iki farklı cüzdana aktarıldı. Bir cüzdana 19.800 BTC, diğer cüzdana ise 10 bin BTC gönderildi.

Arkham verilerine göre ABD’nin cüzdanlarında hala 203 bin BTC bulunuyor. Söz konusu Bitcoin’lerin değeri güncel kur ile yaklaşık 13 milyar dolar ediyor.

Trump Bitcoin’lere Dokunmayacağını Söylemişti

ABD’nin uğradığı başarısız suikast girişimiyle gündemde olan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Bitcoin 2024 konferasında konuştu. Trump, yalnızca birkaç gün önce yaptığı konuşmada ABD’nin kasasındaki Bitcoin’lere dokunmayacağını söylemişti.

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Donald Trump, kripto dostu açıklamalarıyla topluluğun ve sektördeki liderlerin etrafında toplandığı isim oldu. Başkan adayı, konferansta “Biden hükümetinin Bitcoin’e açtığı savaşa” son verileceğini söyledi, hatta ulusal Bitcoin rezervi oluşturma sözü verdi.

Trump haricinde Senatör Cynthia Lummis de ABD’de Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı olarak tanıyacak bir yasa teklifi sunacağını söyledi.

Mt. Gox’un devam eden Bitcoin iade süreci, BTC fiyatına hafif de olsa aşağı yönde baskı uyguluyor. Son aylarda dünya genelinden ülkelerin Bitcoin transferleri, zaman zaman bu baskıyı artırıyor.

Geçtiğimiz ay her gün düzenli olarak birkaç bin BTC satan Almanya, piyasaya önemli bir etkide bulunuyordu. Aynı süreçte ABD de el koyduğu Ether’leri (ETH) satarken, kısa süre sonra Mt. Gox Bitcoin iadelerine başladı.