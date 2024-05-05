ABD hükümeti yıllar içerisinde aralarında Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Tornado Cash, Ripple gibi dev şirketlerin de bulunduğu birçok kripto para şirketine karşı yasal savaş başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, zaman içerisinde, düzenleyici kurumları aracılığıyla, ürün ve hizmetlerinin yasalara uygun olmadığını düşündüğü kripto para şirketlerine karşı davalar açtı.

ABD hükümetinin yasal savaş başlattığı kripto para şirketleri arasında Uniswap gibi DeFi protokolleri, Tornado Cash gibi kripto para mikser’leri ve Binance ile Coinbase gibi dev kripto para borsaları yer alıyor.

ABD’nin kripto para şirketlerine karşı katı tutumu özellikle 2022 yılının Kasım ayında FTX’in çöküşüyle birlikte daha da şiddetlendi. Öyle ki 2023 yılının Haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 48 saat arayla Binance ve Coinbase gibi iki dev kripto para şirketine dava açtı.

SEC’in her iki borsaya yönelttiği iddialar oldukça benzer. Bu suçlamalar şu şekilde: Aracı, ulusal menkul kıymet borsası, takas kurumu olarak kayıt yaptırmamak ve ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal etmek.

Binance ve Coinbase’e açılan davalardan yaklaşık bir ay sonra Adalet Bakanlığı (DOJ) Tornado Cash’in kurucu ortaklarını 1 milyar doların üzerinde yasadışı faaliyet geliri aklamakla suçladı. Bu gelişme, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) siber suç gruplarıyla olan bağları nedeniyle kripto para mikserlerine yaptırım uygulamasından bir yıl sonra gerçekleşti.

2023 yılının sonlarına doğru SEC, benzer suçlamalarla kripto para borsası Kraken’e de dava açtı. Yine aynı dönemde Binance borsasının o dönemki CEO’su Changpeng Zhao, ABD’ye gelerek Adalet Bakanlığı’yla uzlaşmaya vardı. Uzlaşma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance’i 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırdı. ABD Banka Gizlilik Yasası’nı kasıtlı olarak ihlal etmekten suçlu bulunan Zhao ise 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti ve CEO’luk görevinden istifa etti.

ABD DeFi’ye de Savaş Başlattı

2024 yılının Mart ayında ABD Adalet Bakanlığı, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve lisanssız para transfer faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle KuCoin’e ve kurucularına dava açtı.

Geride bıraktığımız Nisan ayında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), lider merkezsiz borsa Uniswap’e karşı henüz açıklanmayan nedenlerden ötürü Wells Bildirimi gönderdi. Aynı ay, popüler DeFi cüzdanı MetaMask’in geliştiricisi Consensys Labs de cüzdan uygulamasının menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle SEC’ten Wells Bildirimi aldı.

ABD Adalet Bakanlığı geride bıraktığımız Nisan ayında ayrıca gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai’nin kurucularını 100 milyon doların üzerinde kara para akladıkları gerekçesiyle tutukladı. Bu yazının hazırlandığı an itibariyle Samourai’nin cüzdan hizmetleri kapatılmış ve web sitesine el konulmuştu.

Son olarak ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) kısa bir süre önce toplulukta Bitcoin Jesus olarak da bilinen Roger Ver’i yaklaşık 50 milyon dolar vergi kaçırdığı için İspanya’da tutukladı.

SEC’in Ripple’a açtığı dava ise 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. SEC, Ripple’ı XRP aracılığıyla yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor.