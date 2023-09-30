ABD hükümeti kapanma riskiyle karşı karşıya ve bu durum küresel piyasalarda belirsizliğe yol açmış durumda.

Peki bu durum kripto para piyasası için ne anlama geliyor? Bu yazımızda SEC’in spot Bitcoin ETF başvuruları için verdiği erteleme kararlarından kredi notu indirimlerine kadar yaklaşan krizin etkilerine yakından bakalım.

Kolluk Kuvvetleri Etkisiz Kalabilir

ABD Kongresi’nin federal bütçe konusunda uzlaşmaya varamaması nedeniyle hükümete bağlı kurumların kapanmasına sadece ve sadece saatler kaldı. Bu da hükümete bağlı kurumların çalışamayacağı ve maaş alamayacağı anlamlarına geliyor.

Kapanmadan en az etkilenecek kurum ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) olacak. ABD Adalet Bakanlığı’nın personelinin %84’lük önemli kısmı, kapanmanın etkilerinden muaf tutulacak. Bu nedenle FBI’ın ve mahkemelerinin faaliyetlerine herhangi bir aksaklık olmadan devam etmesi bekleniyor.

SEC, Kapanmadan Nasibini Aldı

ABD Adalet Bakanlığı’nın aksine olası bir kapanma durumunda SEC’in personelinin yalnızca %9,5’lik kısmı çalışmaya devam edecek. Peki bu durum kripto para piyasası için ne anlama geliyor?

SEC, kapanma nedeniyle halihazırda birçok spot Bitcoin ETF başvurusu için erteleme kararı aldı. Bununla birlikte iyi haber şu ki SEC’in spot Bitcoin ETF başvuruları için nihai kararını 10 Ocak 2024’te açıklayacak. SEC’in bu başvurularının tümünü aynı anda onaylaması kripto para piyasasında devasa fiyat hareketliliklerine yol açabilir.

Öte yandan Ethereum vadeli ETF başvuruları ise daha avantajlı bir konumda. Zira SEC, spot kripto para ETF’lerine ilişkin başvurulara bugüne dek yeşil ışık yakmazken ilk Bitcoin vadeli ETF ürününü ise 2021 yılının ikinci yarısında onayladı.

ABD hükümetinin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu hafta küresel piyasalarda belirsizlik artarken Bitcoin liderliğindeki kripto para piyasası yükselişe geçti. Öyle ki Bitcoin (BTC) son bir haftalık süreçte %2’ye varan yükselişler yaşadı. Bununla birlikte altcoin’lerin genelinde de kayda değer artışları yaşandı.

Washington D.C.’deki siyasi çıkmaz giderek daha da derinleşirken kripto para piyasası bu durumu bir avantaja çevirip çevremeyeceği merak ediliyor. Yıllardır “dijital altın” benzetmesi yapılan Bitcoin ve altcoin’ler bu süreçte konumlarını sağlamlaştırabilir.

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini çok kısa bir süre içerisinde göreceğiz.