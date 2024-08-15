ABD hükümeti el koyduğu Bitcoin’leri yeniden taşımaya başladı.

Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 3’ten fazla gerileyerek yeniden 60 bin doların altına geriledi. Haber yayın saati itibarıyla 58.600 dolardan işlem gören BTC’yi, ABD’nin Bitcoin satışları baskılamış gibi gözüküyor.

ABD Silk Road Varlıklarını Taşıyor

Zincir üstü veri platformu Arkham Intelligence’e göre, ABD hükümetine ait kripto para cüzdanından 15 Ağustos’ta 10 bin BTC çıktı. Taşınan BTC’lerin değeri 580 milyon doları geçiyor.

ABD, bu Bitcoin’leri Silk Road’dan ele geçirmişti. Silk Road, 2011’de kurulan ve 2013’te kapatılan bir karanlık ağ pazar yeridir.

Blockchain verilerine göre taşınan BTC’ler, merkezi kripto para borsası (CEX) Coinbase’e aktarıldı. ABD’nin CEX’lere taşıdığı önceki kripto paralar satıldığından dolayı, bu kripto paraların da satılacağını söylemek mümkün.

ABD, en son temmuz ayında 2 milyar dolarlık BTC satmıştı. ABD hükümetinin cüzdanında hala 190 binden fazla Bitcoin bulunuyor.

Mt. Gox Bitcoin Dağıtıyor

ABD ve Almanya gibi ülkelerin Bitcoin satışlarının yanı sıra, Mt. Gox’un iade süreci de geçtiğimiz ayların ana temalarından birini oluşturdu. Mt. Gox’un hikayesinde son dönemece girilmiş gibi gözüküyor.

Yaklaşık 10 yıl önce siber saldırıya uğrayarak kapatılan Bitcoin borsası Mt. Gox, müşterilerin varlıklarını (en azından bir kısmını) iade etme sürecinde epey yol aldı.

Şimdiye kadar 6 milyar dolardan fazla değerde Bitcoin iade eden Mt. Gox, anlaştığı son kurum olan BitGo üzerinden de iadelere geçtiğimiz günlerde başladı. BitGo 2,1 milyar dolar değerinde BTC dağıtacak.

Arkham verilerine göre, Mt. Gox’un kripto cüzdanında hala 2,7 milyar dolar değerinde BTC bulunuyor.