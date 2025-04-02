ABD Hazine Bakanlığı ve diğer federal kurumlar, 5 Nisan’da kripto varlıklarını kamuoyuna duyuracak.

Açıklama sonrası, Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoğu adı altında yeni bir sistemin kurulması öngörülüyor. Amaç, Bitcoin’i ABD’nin stratejik varlıkları arasına ekleyerek ulusal bir değer olarak değerlendirmek olacak. Açıklamada, hükümetin şu anki kripto varlıklarının yanı sıra, geleceğe yönelik dijital varlık stratejisi de paylaşılacak.

ABD, Bitcoin’i Uzun Vadeli Bir Yatırım Olarak Görüyor

Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesi kapsamında, federal kurumların bir ay içinde kripto varlıklarını içeren bilançolarını sunmaları istendi. Bununla birlikte, Hazine Bakanı’na, hükümetin dijital varlıklarını denetlemek üzere iki yeni icra ofisi kurma görevi verildi.

Bu girişim, ABD Hazine’sinin Bitcoin’i tıpkı altın gibi saklamasını hedefliyor. Stratejik Bitcoin Rezervi, suç ya da sivil davalar sonucunda el konulan Bitcoin’leri içerecek ve hükümet, bu varlıkları satmayacak.

BTC Inc. CEO’su David Bailey’e göre, son aylardaki Bitcoin fiyat dalgalanmalarının sebebi, hükümetin söz konusu varlıkları denetlemesiyle ilgiliydi. Ancak düşüşler yaşanırken bile Bitcoin rezervi oluşturulmaya devam etti.

April 5th (this Saturday) the USA must complete a full audit of the nation’s bitcoin holdings. Depending on what we learn, might answer many of the open questions about the recent price action. — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) March 31, 2025

Arkham Intelligence verilerine göre, ABD hükümeti şu anda 198.012 Bitcoin’e sahip, bu miktarın değeri yaklaşık 16 milyar dolar. Hükümet, son on yılda elinde bulunan 400.000 Bitcoin’in yüzde 50’sini satarak 366 milyon dolar gelir elde etti. Eğer bu varlıklar tutulmuş olsaydı, şu anki değeri 17 milyar doları aşacaktı.

200 Milyar Dolarlık Tahviller Tasarruf Sağlayabilir

ABD hükümetinin kripto paralara yönelik stratejik dönüşümü daha da ileri taşımak için, Bitcoin Politikası Enstitüsü hükümete vergi mükelleflerinin parasını kullanmadan Bitcoin satın almanın bir yolunu önerdi. Bu plana göre, hükümet “2 trilyon dolar değerinde Bitcoin Destekli Hazine Tahvilleri” (₿ Tahvilleri) ihraç edecek.

Enstitü’nün yaptığı finansal modellemeye göre, bu sistem vergi mükelleflerine büyük tasarruf sağlayacak. Bitcoin fiyatı önümüzdeki 10 yıl boyunca sabit kalsa bile, hükümet 200 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaparak yaklaşık 354 milyar dolar tasarruf edebilir. Eğer BTC geçmiş performansını sürdürürse, tahviller 2045 yılına kadar ABD’nin ulusal borcunun önemli bir kısmını karşılayabilir.

Ayrıca, ₿ Tahvillerin faiz gelirleri ve Bitcoin kazançları vergiden muaf olacak, böylece bireysel yatırımcılar için cazip bir değer saklama aracı haline gelecek. Tahvilin, 132 milyon ABD hanesi tarafından satın alınması bekleniyor ve hane başına ortalama 3.025 dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Ayrıca yüzde 80’i kurumsal ve uluslararası yatırımcılara, yüzde 20’si ise ABD vatandaşlarına ayrılacak.