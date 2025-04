ABD Hazine Bakanlığı ve diğer federal kurumlar, 5 Nisan’da kripto varlıklarını kamuoyuna duyuracak.

Açıklama sonrası, Stratejik Bitcoin Rezervi ve Dijital Varlık Stoğu adı altında yeni bir sistemin kurulması öngörülüyor. Amaç, Bitcoin’i ABD’nin stratejik varlıkları arasına ekleyerek ulusal bir değer olarak değerlendirmek olacak. Açıklamada, hükümetin şu anki kripto varlıklarının yanı sıra, geleceğe yönelik dijital varlık stratejisi de paylaşılacak.

Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesi kapsamında, federal kurumların bir ay içinde kripto varlıklarını içeren bilançolarını sunmaları istendi. Bununla birlikte, Hazine Bakanı’na, hükümetin dijital varlıklarını denetlemek üzere iki yeni icra ofisi kurma görevi verildi.

Bu girişim, ABD Hazine’sinin Bitcoin’i tıpkı altın gibi saklamasını hedefliyor. Stratejik Bitcoin Rezervi, suç ya da sivil davalar sonucunda el konulan Bitcoin’leri içerecek ve hükümet, bu varlıkları satmayacak.

BTC Inc. CEO’su David Bailey’e göre, son aylardaki Bitcoin fiyat dalgalanmalarının sebebi, hükümetin söz konusu varlıkları denetlemesiyle ilgiliydi. Ancak düşüşler yaşanırken bile Bitcoin rezervi oluşturulmaya devam etti.

April 5th (this Saturday) the USA must complete a full audit of the nation’s bitcoin holdings. Depending on what we learn, might answer many of the open questions about the recent price action.

— David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) March 31, 2025