ABD hükümeti, Başkan Donald Trump’ın Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturma kararının ardından 8 milyon dolar değerinde Bitcoin transfer etti. Ancak, bu transferin amacı henüz netlik kazanmadı.

Blockchain analiz firması Arkham Intelligence’a göre, transfer edilen Bitcoin’ler, Binance hesabı üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Taylandlı Wanpadet Sae-Heng’e ait varlıklardan oluşuyordu. Bu varlıklar arasında: 97 BTC, Dogecoin, Ethereum ve Cardano gibi diğer dijital varlıklar bulunuyordu.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Yetkililer, Bitcoin’leri iki farklı cüzdana böldü. İlginç bir şekilde, yalnızca 10 dolar değerinde BTC bir adrese gönderilirken, geri kalanı başka bir cüzdana aktarıldı.

ABD hükümeti şu anda 198.012 BTC tutuyor. Güncel piyasa fiyatlarıyla bu miktar yaklaşık 17 milyar dolar değerinde. Ancak Trump’ın kripto danışmanı Bo Hines, hükümetin geçmişte 400.000 BTC’ye sahip olduğunu, ancak bunun neredeyse yarısını 1 milyar dolardan daha düşük bir fiyata sattığını söyledi. Eğer bu Bitcoin’ler tutulmuş olsaydı, şu an 17 milyar dolar daha fazla değere sahip olunabilirdi.

The U.S. government has been in possession of around 400,000 Bitcoin over the years. Nearly half of that was sold prematurely for a total of well below 1 billion dollars. Had we held onto it, that Bitcoin would be worth over $17 billion dollars today. https://t.co/M3gJC3yg2V

— Bo Hines (@BoHines) March 27, 2025