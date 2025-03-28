ABD hükümeti, Başkan Donald Trump’ın Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturma kararının ardından 8 milyon dolar değerinde Bitcoin transfer etti. Ancak, bu transferin amacı henüz netlik kazanmadı.

Ele Geçirilen Bitcoin’ler Taşındı

Blockchain analiz firması Arkham Intelligence’a göre, transfer edilen Bitcoin’ler, Binance hesabı üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Taylandlı Wanpadet Sae-Heng’e ait varlıklardan oluşuyordu. Bu varlıklar arasında: 97 BTC, Dogecoin, Ethereum ve Cardano gibi diğer dijital varlıklar bulunuyordu.

ARKHAM ALERT: US GOVERNMENT MOVING $8M $BTC The US Government just moved $8.46M BTC from Sae-Heng Confiscated Funds. $10 of BTC was sent to:

bc1qs0qhmlzh2wvs0n70vn7s6jj37zvek2e7t73kfg The remaining $8.46M moved to a change wallet:

bc1q7qf075up5nkd6hejgkmr9ms0fal97w35asrs55 pic.twitter.com/oTBWxTD2pz — Arkham (@arkham) March 27, 2025

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Yetkililer, Bitcoin’leri iki farklı cüzdana böldü. İlginç bir şekilde, yalnızca 10 dolar değerinde BTC bir adrese gönderilirken, geri kalanı başka bir cüzdana aktarıldı.

ABD’nin Bitcoin Varlığı 17 Milyar Dolara Ulaştı

ABD hükümeti şu anda 198.012 BTC tutuyor. Güncel piyasa fiyatlarıyla bu miktar yaklaşık 17 milyar dolar değerinde. Ancak Trump’ın kripto danışmanı Bo Hines, hükümetin geçmişte 400.000 BTC’ye sahip olduğunu, ancak bunun neredeyse yarısını 1 milyar dolardan daha düşük bir fiyata sattığını söyledi. Eğer bu Bitcoin’ler tutulmuş olsaydı, şu an 17 milyar dolar daha fazla değere sahip olunabilirdi.

The U.S. government has been in possession of around 400,000 Bitcoin over the years. Nearly half of that was sold prematurely for a total of well below 1 billion dollars. Had we held onto it, that Bitcoin would be worth over $17 billion dollars today. https://t.co/M3gJC3yg2V — Bo Hines (@BoHines) March 27, 2025

Trump’ın 6 Mart’ta imzaladığı başkanlık kararnamesi, ele geçirilen Bitcoin’lerin Stratejik Bitcoin Rezervine eklenmesini ve uzun vadeli varlık olarak saklanmasını öngörüyor. Hazine Bakanı, rezerv yönetim stratejilerini belirlemekle yetkilendirildi ve ek vergi yükü oluşturmadan Bitcoin alımına yönelik bütçesiz stratejiler geliştirmekle görevlendirildi.

Hükümetin dijital varlık yönetim politikalarındaki bu değişiklik, ABD’nin Bitcoin’i daha stratejik bir varlık olarak değerlendirdiğinin sinyallerini veriyor.