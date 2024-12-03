ABD hükümeti, Silk Road davasında ele geçirilen yaklaşık 1,9 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i Coinbase Prime cüzdanına taşıdı. Blockchain kayıtları ve Arkham Intelligence verilerine göre, bu büyük transfer 2 Aralık’ta gerçekleşti ve yaklaşık 19.800 Bitcoin transfer edildi. Bu varlıklar, 2021 yılında James Zhong’un kara para aklama soruşturmasında ele geçirilmişti.

ABD Bitcoin Satmaya mı Hazırlanıyor?

Adalet Bakanlığı, 2022 yılında James Zhong’dan 50.000’den fazla Bitcoin ele geçirildiğini duyurmuştu. Bu Bitcoin’lerin bir kısmı, bir patlamış mısır kutusunun içine saklanmış, tek kartlı bir bilgisayarda bulunmuştu. Yetkililer, ele geçirilen bu Bitcoin’leri farklı cüzdanlara taşıyarak yönetirken, ABD hükümeti hâlâ 18 milyar dolar değerinde Bitcoin tutmaya devam ediyor.

Son transferin bir satış planının parçası mı olduğu yoksa daha büyük bir stratejik adım mı olduğu henüz netleşmiş değil. Bununla birlikte, Başkan seçilen Donald Trump ve bazı senatörler, ABD’nin “stratejik bir Bitcoin rezervi” oluşturmasını tartışıyor.

ABD Marshall Servisi, el konulan kripto varlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla Temmuz ayında Coinbase Prime ile ortaklık kurdu. Ancak Coinbase, 2023’te SEC tarafından açılan bir sivil dava ile yasal mücadele içinde bulunuyor.

Silk Road, yasa dışı ürünlerin ticaretine olanak tanıyan bir platform olarak tanınıyordu. Platformun kurucusu Ross Ulbricht, 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Kripto topluluğu, Ulbricht’in cezasının hafifletilmesi için yoğun destek verirken, Trump da göreve başladığı ilk gün Ulbricht’i affetme sözü verdi.

Bitcoin ETF’lerine Milyarlarca Dolar Akıyor

Kasım ayında, ABD’li yatırımcılar spot Bitcoin ETF’lerine 6,4 milyar dolar yatırım yaptı. Bu girişlerin %87’sini BlackRock’un iShares Bitcoin Trust ETF’si sağladı ve toplamda 5,6 milyar dolar topladı. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fonu ve Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF’si ise sırasıyla 962 milyon dolar ve 211,5 milyon dolar katkıda bulundu.

Bu dönemde Bitcoin fiyatı, 68.000 dolardan 99.000 dolara çıkarak %45’lik bir artış sergiledi. Ancak, aynı süreçte Grayscale’in Bitcoin ETF’sinden 364 milyon dolar değerinde çıkış yaşandı.

Marathon Digital ve MicroStrategy’nin Bitcoin Yatırımları

Kripto madenciliği devi Marathon Digital, Ekim ve Kasım aylarında 6.484 Bitcoin satın alarak toplamda 600 milyon dolar yatırım yaptı. Firma, Bitcoin’in ulusal bir rezerv varlık olarak stratejik önem taşıdığını savunarak ABD’yi daha agresif bir Bitcoin stratejisi benimsemeye çağırdı.

Öte yandan, MicroStrategy, 15.400 Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlıklarını 402.100 BTC’ye çıkardı. Şirket, bu yatırımı 1,5 milyar dolar değerindeki hisse satışlarından elde ettiği gelirle finanse etti. Şirketin Başkanı Michael Saylor, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin de benzer bir Bitcoin stratejisi benimsemesi gerektiğini savunarak, Bitcoin’in şirketlere trilyonlarca dolarlık değer katabileceğini ifade etti.

Bitcoin ve ABD Ekonomisi

ABD hükümetinin Coinbase Prime cüzdanına gerçekleştirdiği Bitcoin transferi, piyasada çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Trump’ın Bitcoin rezervi planı, yatırımcılar arasında heyecan yaratırken, bu hamlenin piyasa üzerindeki etkisi dikkatle izleniyor. Başkanlık değişimiyle birlikte ABD’nin Bitcoin stratejisinde nasıl bir yol izleyeceği, kripto dünyasında merakla bekleniyor.