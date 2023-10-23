ABD Hazinesi’nin Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) teklifi kabul edilirse kripto para karıştırıcıları kara para aklama riski taşıyan başlıca işlemlerden biri olarak kabul edilecek.

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırıcılarını Dönüştürülebilir Sanal Para Birimi Karıştırma Hizmetleri (CVC) olarak tanımlıyor ve uzun süredir bu tür işlemlere olumsuz bakıyor.

Her ne kadar bu tür işlemlerin tamamı yasadışı amaçlarla gerçekleştirilmese de işlemlerinin takip edilmesini zorlaştırmak isteyen kişiler tarafından kullanılıyor. Elbette bu kişiler arasında siber suçlular çoğunlukta. ABD’nin yakından tanıdığı en popüler kripto para karıştırıcısı Tornado Cash.

Bu kapsamda Manhattan’daki bir mahkemede, Tornado Cash’in kurucularının 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı bir dava açıldı.

ABD Kripto Para Karıştırıcılarından Tedirginlik Duyuyor

ABD Hazinesi’nin Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), kripto para karıştırıcılarının tamamen yasaklanması için harekete geçti. FinCEN’in 21 Ekim’de yaptığı bir bildirimde kripto para karıştırıcılarının kara para aklama riski taşıyan başlıca işlemlerden biri olarak kabul edilmesini talep etti.

FinCEN Direktörü Andrea Gacki, kripto para karıştırıcıları için yapılan talebin, vatanseverlik yasasının tüm bir işlem sınıfına karşı ilk kullanımı olacağına dikkat çekti. Vatanseverlik yasası daha önce özel bir Andorra Bankası, Bitzlato, İran ve Kuzey Kore gibi aktörler için kullanılmıştı. Andrea Gacki konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Sanal Para Birimi Karıştırma Hizmetleri (CVC), fidye yazılımı saldırganlarının haydut devlet aktörlerinin ve diğer suçluların yasadışı faaliyetlerini finanse etmelerine ve haksız kazanç akışını gizlemelerine olanak tanıyan kritik bir hizmet sunmaktadır. Bu, FinCEN’in temel olarak kara para aklama endişesi taşıdığı gerekçesiyle vatanseverlik yasasının verdiği yetkiyi bir işlem sınıfını hedeflemek için kullanımının ilk örneğidir. Tıpkı geleneksel finans sektöründeki çabalarımız gibi Hazine Bakanlığı CVC ekosisteminin yasadışı ve kötüye kullanımını tespit etmek ve kökünü kazımak için çalışmaya devam edecek.

Vatanseverlik Yasası’nın 311. Bölümü ABD Hazine Bakanlığı’na, analistlerinin “birincil kara para aklama sorunu” olduğuna inanması halinde bu tür işlemlere yasaklama yetkisi veriyor. Bu sayede hedeflenen kuruluşun küresel bankacılık sistemiyle bağlantısı kesiliyor. Dolayısıyla hedefin faaliyetlerini sürdürme kabiliyeti önemli ölçüde kısıtlanıyor.