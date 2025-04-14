Geçtiğimiz hafta, ABD’nin gümrük vergilerini geçici olarak durdurması, kripto paralarda kısa süreli bir ralliye neden oldu. Ancak piyasadaki yükseliş momentumu hâlâ oldukça zayıf.

Bitcoin (BTC), mevcut döngünün en büyük düzeltmesini yaşadı ve Bull Score Endeksi 10 seviyesine kadar geriledi. Sadece bir gösterge olumlu sinyal veriyor.

Tarife Molasıyla Kripto Yükseldi

Hafta başında artan volatiliteyle birlikte BTC fiyatı 84.000 dolardan 74.000 dolara gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Aynı şekilde Ethereum (ETH) fiyatı da 1.385 dolar ile Mart 2023 dip seviyesine indi. Bu düşüş, Çin ve Avrupa Birliği’nin ABD’ye karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminden kaynaklandı.

Hafta ortasında ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç tüm ülkelere yönelik yeni vergileri 90 günlüğüne ertelediğini duyurdu. Çin için oran %125’te sabit kalırken, diğer ülkeler için bu oran %10 oldu.

Bu gelişme, BTC’nin 365 günlük hareketli ortalamasına dokunmasının ardından toparlanmasına yol açtı. CryptoQuant’a göre bu seviye, geçmiş piyasa döngülerinde de önemli bir destek alanıydı.

BTC şu anda 83.460 dolar seviyelerinde işlem görürken, 76.100 dolar destek seviyesi hâlâ kritik önem taşıyor. Bu seviyenin altına inmek, ayı piyasasının habercisi olabilir.

Teknik Görünüm: Piyasa Hâlâ Ayı Modunda

CryptoQuant verilerine göre BTC, Kasım 2022’den bu yana en zayıf boğa görünümünü sergiliyor.

Bull Score Endeksi, 9 zincir üstü gösterge ve 1 piyasa metriğini değerlendirerek yatırım ortamını 0 ile 100 arasında puanlıyor.

Mart ortasından bu yana 20 civarında seyreden endeks, şu anda 10 seviyesine düşmüş durumda.

40 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi, yatırımcı duyarlılığının zayıf ve piyasadaki düşüş baskısının güçlü olduğunu gösteriyor. Pozitif sinyal veren tek gösterge, BTC fiyatının hâlâ 365 günlük ortalamanın üzerinde kalması. Diğer 9 gösterge ise 23 Şubat’tan bu yana ağırlıklı olarak negatif.

Sıradaki Direnç Bölgeleri: 84.000 ve 96.000 Dolar

Analistler, BTC yükselmeye devam ederse sıradaki direnç seviyelerinin 84.000 ve 96.000 dolar olduğunu belirtiyor.

Ancak genel görünüm, yükseliş için henüz yeterli momentuma ulaşılamadığını ortaya koyuyor. Yani piyasa geçici bir rahatlama yaşasa da, ayı sezonu henüz tam anlamıyla sona ermiş değil.