ABD’de Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), 13 gün üst üste çıkış yaşayarak toplam 415 milyon dolarlık kayıp yaşadı. Bu süreçte Bitcoin ETF’leri ise 744 milyon 400 bin dolar net giriş kaydetti.

Ethereum ETF’lerinde 102,9 Milyon Dolarlık Haftalık Çıkış

Ethereum ETF’leri, 21 Mart itibarıyla sona eren haftada 102 milyon 900 bin dolarlık çıkış yaşadı. BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ETF’si (ETHA) 74 milyon dolarlık çıkışla en büyük kaybı veren fon oldu. Ethereum fiyatı ise 5 Mart’taki 2.200 dolarlık seviyesinden 2.075 dolara geriledi.

Sui ve Polkadot, 1 milyon 300 bin dolar, Tron 950 bin dolar, Algorand ise 820 bin dolarlık çıkış gördü.

Bu sırada Bitcoin ETF’leri, son altı gün içinde 744 milyon 400 bin dolarlık net girişle yükselişe geçti. En büyük pay 537 milyon 500 bin dolarla BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan geldi. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fonu (FBTC) ise 136 milyon 500 bin dolar giriş kaydetti.

Solana, 6 milyon 400 bin dolar giriş görürken, Polygon 400 bin dolar, Chainlink ise 200 bin dolarlık artış yaşadı.

Ethereum’a Kurumsal İlgi Devam Ediyor

Ethereum fiyatı son bir yılda %40 değer kaybederken, genel kripto para piyasası %10 yükseldi. Standard Chartered, Ethereum’un katman-2 ölçeklendirme çözümlerine bağımlılığını artırdığını belirterek yıl sonu fiyat hedefini 4.000 dolara düşürdü.

Ancak kurumsal yatırımcıların ilgisi devam ediyor. BlackRock’ın BUIDL fonu, ETH varlıklarını 1 milyar 150 milyon dolara yükseltti. Bu durum, Ethereum’un gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi konusundaki lider rolüne dair güveni artırıyor.

Piyasada genel duyarlılık toparlanırken, Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 32’den 45’e yükseldi. Singapur merkezli yatırım firması QCP Capital ise, 2 Nisan’da beklenen ek gümrük tarifelerinin riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceği konusunda uyardı.