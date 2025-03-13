Son ABD enflasyon verileri beklentilerin altında geldi, ancak Bitcoin ticaret savaşı endişeleri nedeniyle kazanımlarını koruyamadı.

12 Mart’ta açıklanan en son ekonomik verilere göre, Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,8 arttı ve bu, %2,9’luk beklentinin altında kaldı. Gıda ve enerji hariç temel TÜFE ise %3,1’e düşerek, %3,2’lik beklentiden biraz daha iyi bir performans sergiledi.

Piyasalar, Fed’in faiz indirimleri beklentilerini artırarak tepki verdi. Piyasa katılımcıları, Mayıs ayında bir faiz indirimi olasılığını %31,4 olarak fiyatlandırıyor; bu oran geçen ay sadece %9’du. Yıl sonuna kadar üç faiz indirimi olasılığı %32,5’e yükselirken, dört faiz indirimi beklentisi %1’den %21’e fırladı.

Daha yumuşak enflasyon verilerine rağmen Bitcoin, 84.000 doların üzerine çıktıktan sonra 83.000 dolara gerileyerek TÜFE sonrası kazanımlarının büyük bir kısmını kaybetti. Hisse senetleri de erken kazanımlarını koruyamadı ve diğer finansal piyasalar da olumsuz etkilendi. Analistler, devam eden ticaret gerilimlerinin risk iştahını sınırlayan temel faktör olduğunu belirtiyor.

Kanada, ABD’nin çelik ve alüminyum gümrük vergilerine 21 milyar dolarlık misilleme vergileriyle yanıt verdi. Avrupa Birliği ise 28 milyar dolar değerindeki Amerikan mallarına ek gümrük vergileri uyguladı. Artan ticaret anlaşmazlıklarının enflasyon baskılarını artırabileceği ve Federal Rezerv’in karar alma sürecini zorlaştırabileceği yönünde endişeler büyüyor.

Ticaret Savaşı Endişeleri Piyasaları Etkiliyor

The Kobeissi Letter’a göre, ABD 2025 yılında 9,2 trilyon dolarlık bir borç yeniden finansmanı sorunuyla karşı karşıya. Daha düşük faiz oranları olmadan, borçlanma maliyetleri keskin bir şekilde artabilir ve 36 trilyon doları aşan ulusal borcu daha da zorlayabilir. Piyasa belirsizliği yüksek olmaya devam ederken, yatırımcılar hem para politikasındaki hem de küresel ticaretteki gelişmeleri yakından izliyor.

Öte yandan, on-chain veriler, kripto para tüccarlarının güven kaybettiğini gösteriyor. Santiment’e göre, kripto genelindeki işlem hacmi Şubat ayı sonundaki zirvesinden bu yana düşüşte.

Son iki haftada piyasa değeri kayıpları, tüccarları tereddütte bıraktı ve tükenme ile pes etme belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bitcoin’in TÜFE kaynaklı sıçraması bile işlem hacminde gerçek bir artışa neden olamadı.

Bu tür hacim düşüşleri, genellikle küçük fiyat toparlanmaları sırasında zayıf piyasa momentumuna işaret eder. Güçlü bir alım ilgisi olmadan kazanımlar hızla azalabilir ve fiyatların daha da düşmesine yol açabilir.

Hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar şu anda bir bekleme modunda görünüyor ve diğer tarafın harekete geçmesini bekliyor. Hacim anlamlı bir şekilde artana kadar ihtiyatlı davranma eğilimi devam edebilir.