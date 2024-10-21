Kripto para piyasası geride bıraktığımız haftayla birlikte yükselişe geçti. Yatırımcılar yükseliş trendinin bu hafta da devam edip etmeyeceğini merak ederken ABD ekonomik takvimi yakından takip ediliyor.

Kripto para piyasası bu haftaya da yükselişle başladı. Son 24 saatte 69.431 dolara kadar yükselen Bitcoin, son olarak 29 Temmuz’da kaydedilen seviyelerde işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri de 3 aylık aranın ardından tekrar 2,5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasası Ekim ayına kötü bir başlangıç yaptı ancak 14 Ekim’le birlikte Uptober anlatısı gerçekleşmeye başladı. Bu haftanın ekonomik takvimi kripto para piyasasındaki yükseliş trendini güçlendirebilir. The Kobeissi Letter, ABD Başkanlık seçimlerine iki haftadan daha kısa bir süre kalması nedeniyle piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının artabileceğini öngörüyor.

Key Events This Week: 1. Existing Home Sales data – Wednesday 2. Initial Jobless Claims data – Thursday 3. New Home Sales data – Thursday 4. September Durable Goods Orders data – Friday 5. MI Consumer Sentiment data – Friday 6. ~15% of S&P 500 companies report earnings… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 20, 2024

ABD Ekonomik Takvimi: 21-25 Ekim

23 Ekim Çarşamba günü ABD’de Mevcut Konut Satışları açıklanacak. Bu veriler, konut piyasasının sağlığı hakkında ipuçları verecek. ABD ekonomik faaliyetleri açısından önemli olan bu veri, kripto para piyasası üzerinde sınırlı bir etkiye sahip.

24 Ekim Perşembe günü ABD Konut Satış Verileri ve İşsizlik Maaş Başvuruları açıklanacak. İşsizlik başvuruları, işgücü piyasasının genel durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor ve ekonomik faaliyetler için geniş çaplı etkiler barındırıyor.

25 Ekim Cuma günü ABD’de Eylül ayı Dayanıklı Mal Siparişleri açıklanacak. Bu veri, araçlar ve elektrikli ev aletleri gibi dayanıklı mallar için üreticilere verilen siparişlerin maliyetini ölçerek üretim faaliyetleri ve büyük ölçekli mal taleplerini gösteriyor, aynı zamanda tüketici güvenini de yansıtıyor.

Öte yandan 25 Ekim’de Michigan Tüketici Güveni Endeksi ve Tüketici Enflasyon Beklentileri raporları da açıklanacak. Bu veriler, uzun vadeli enflasyon beklentileri ve tüketici güvenine ilişkin anket sonuçlarını içeriyor.

Bu hafta S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %15’i kazanç raporlarını açıklayacak. Bu şirketler arasında Microsoft, IBM, Amazon ve Tesla gibi devler yer alıyor. Tıpkı kripto para piyasası gibi ABD’deki teknoloji şirketleri de geride bıraktığımız hafta güçlü yükselişler yaşadı. Olumlu ekonomik verilerin etkisiyle yükseliş trendi bu hafta da devam edebilir.

Kripto Para Piyasasında Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 21 Ekim Pazartesi günü 69.431 dolara kadar yükselerek son 3 ayın zirvesini kaydetti. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri de 2,5 trilyon dolarla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son 24 saatte %2,7’lik önemli bir yükseliş yaşayan Ethereum (ETH) 2.762 dolara kadar yükseldi. Ethereum son olarak bu seviyelerde işlem gördüğünde takvimler 25 Ağustos 2024’ü gösteriyordu.

Günlük bazda en iyi performans gösteren kripto paralar arasında %6,6’lık yükseliş yaşayan Solana (SOL), %4,3 oranında değer kazanan Cardano (ADA), %4 oranında yükselen Chainlink (LINK) dikkat çekiyor.