ABD ekonomik takvimi bu hafta olduça yoğun. GSYH, enflasyon raporları ve Fed toplantısı gibi önemli ekonomik gelişmeler nedeniyle finans piyasalarında gözler ABD’ye çevirildi.

Donald Trump’ın 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini kazanmasıyla kripto para piyasasında son iki haftada kayda değer yükselişler yaşandı. Ancak veriler, yükseliş trendinin yavaşlamaya başladığını gösteriyor.

Donald Trump yönetiminin politikalarının finans piyasalarını pozitif etkileyeceğine ilişkin beklentiler, kripto para ve yapay zeka ile ilişkili teknoloji hisselerindeki yükselişi tetikliyor.

25-29 Kasım Ekonomik Takvim

26 Kasım Salı: ABD’de Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Bu rapor, tüketicilerin ekonomik aktiviteye olan güven seviyesini göstererek harcamaları ve dolayısıyla GSYH’yi etkiliyor.

ABD’de Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Bu rapor, tüketicilerin ekonomik aktiviteye olan güven seviyesini göstererek harcamaları ve dolayısıyla GSYH’yi etkiliyor. 26 Kasım Salı: Fed Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC), 6-7 Kasım toplantısının tutanaklarını yayımlayacak. Enflasyondaki istikrarlı düşüşe yanıt olarak Fed, iki hafta önce 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

Fed Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC), 6-7 Kasım toplantısının tutanaklarını yayımlayacak. Enflasyondaki istikrarlı düşüşe yanıt olarak Fed, iki hafta önce 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. 27 Kasım Çarşamba: ABD’de 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait GSYH büyüme oranı raporu açıklanacak. Ekonomistler, büyümenin yıllık bazda %2,8 olarak olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Dolayısıyla bu da ikinci çeyrekteki %3’lük büyümenin ardından hafif bir yavaşlama anlamına geliyor.

ABD’de 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait GSYH büyüme oranı raporu açıklanacak. Ekonomistler, büyümenin yıllık bazda %2,8 olarak olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Dolayısıyla bu da ikinci çeyrekteki %3’lük büyümenin ardından hafif bir yavaşlama anlamına geliyor. 27 Kasım Çarşamba: ABD’de Ekim ayına Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi yayımlanacak. PCE, merkez bankası tarafından birincil enflasyon göstergesi olarak kullanılıyor.

Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisi piyasaları hareketlendirecek. Aralık ayında bir faiz indirimi olasılığı azaldı.”

ABD’de 28 Kasım Perşembe günü Şükran Günü nedeniyle geleneksel piyasalar kapalı olacak, ancak kripto para piyasaları için tatil yok.

Kripto Piyasalarında Yavaşlama

Kripto para piyasasının toplam değeri hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydettikten sonra %3 düşerek 3,44 trilyon dolara geriledi. 5 Kasım’da gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerinden bu yana kripto para piyasasının toplam değeri 1 trilyon dolardan fazla arttı.

Bitcoin (BTC) fiyatı 22 Kasım’da 99.645 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledikten sonra %2,5 gerileyerek Pazar günü kısa bir süreliğine 96.000 doların altına düştü. Ancak Pazartesi sabahı tekrar 98.000 dolar yükselerek hızla toparlandı. Son iki haftada %20’lik önemli bir yükseliş kaydeden Bitcoin’in fiyat düzeltmesine gidebileceği tahmin ediliyor.

Ethereum (ETH) fiyatı 3.400 dolar direncine ulaştıktan sonra hafif bir gerileme yaşadı ve hafta sonu 3.300 dolar seviyelerine geriledi.

Yatırımcıların kar almaya başlamasıyla birlikte kripto para piyasasının kısa vadede fiyat düzeltmesine gidebileceği öngörülüyor.