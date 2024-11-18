ABD ekonomik takvimi bu hafta nispeten sakin görünüyor. Ancak Nvidia’nın bu hafta üçüncü çeyrek finansallarını açıklayacak olması bazı kripto paraları etkileyebilir. Kripto para piyasası hafta sonu boyunca kazançlarını korudu ve Bitcoin sektördeki hakimiyetini sürdürdü.

Geçen haftanın Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri beklentilerle uyumlu gelirken, Üretici Fiyat Endeksi (PPI) beklentilerin üzerinde açıklandı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın parasal gevşeme sürecini daha yavaş bir şekilde sürdürmeye işaret eden yorumları sonrasında piyasalar geriledi. Powell, faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürmeye gerek olmadığını belirtti.

18-22 Kasım Ekonomik Gelişmeler

Bu hafta üretim ve tüketici güveni verileri ABD ekonomisinin durumuna dair ipuçları sunacak. Ayrıca çip devi Nvidia’nın önemli bir kazanç raporu açıklanacak.

Key Events This Week: 1. October Housing Starts data – Tuesday 2. Nvidia, $NVDA, Reports Earnings – Wednesday 3. Philly Fed Manufacturing Index – Thursday 4. October Existing Home Sales data – Thursday 5. S&P Global US Manufacturing PMI data – Friday 6. MI Consumer… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 17, 2024

21 Kasım Perşembe günü, S&P Global İmalat PMI ve Hizmetler PMI ön verileri yayınlanacak. Bu göstergeler, ekonomik koşullardaki değişiklikler ve enflasyonist baskılara dair erken sinyaller sağlayabilir.

22 Kasım Cuma günü, Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Enflasyon Beklentileri açıklanacak. Bu veriler, tüketici güven düzeylerini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini yansıtıyor. Tüketici harcamaları, ABD GSYİH’sinin yaklaşık %70’ini oluşturduğu için bu veriler kritik öneme sahip.

Gayrimenkul sektörüne ilişkin konut başlangıçları ve mevcut konut satışları gibi diğer veriler de bu hafta açıklanacak ancak bu tür raporların kripto piyasaları üzerinde doğrudan bir etkisi beklenmiyor.

Nvidia Kazanç Raporu ve Yapay Zeka Coin’leri

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Nvidia, Çarşamba günü üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Yapay zeka altyapısına yönelik artan talebin şirketin gelir büyümesini desteklemesi bekleniyor.

Analistler, Nvidia’nın gelirinin yıllık bazda %84 artarak 33,3 milyar dolara ulaşmasını ve net gelirinin 17,4 milyar dolar ya da hisse başına 0,70 dolara yükselmesini bekliyor.

Bu durum Near Protocol (NEAR), Internet Computer (ICP), Bittensor (TAO) ve Artificial Superintelligence Alliance (FET) gibi yapay zeka ile bağlantılı kripto paralar üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Bu varlıklar son 24 saatte değer yükselişe geçti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Hafta sonu boyunca yükseliş trendine devam eden kripto para piyasasının toplam değeri 3,231 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, hafta sonu boyunca 90.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. 18 Kasım Pazartesi günü Asya seansında 89.000 doların altına kadar gerileyen Bitcoin sonrasında hızla toparlanarak 92.000 doların üzerine yükseldi.

Ethereum, son birkaç gündür 3.100 dolar seviyesini yatay seyrini sürdürdü ancak kayda değer bir artış göstermedi. Asya seansı sırasında birçok altcoin yeniden toparlanarak yükselişe geçti.