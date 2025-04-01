Sonic Labs, ABD doları ile bağlantılı algoritmik stablecoin projesini iptal ederek, bunun yerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dirhemine endeksli bir versiyon geliştirmeye karar verdi.

Bu karar, şirketin kurucu ortaklarından Andre Cronje’nin, yalnızca bir hafta önce, yıllık yüzde 23 oranında getiri sunacak dolar bazlı bir algoritmik stablecoin üzerinde çalıştıklarını duyurmasının ardından geldi. Ancak firma, beklenmedik bir kararla rotasını tamamen değiştirdi.

Cronje, 28 Mart’ta X platformunda yaptığı açıklamada, “ABD doları bazlı algoritmik bir stablecoin çıkarmayacağız” dedi. Ardından, “Tamamen alakasız bir konu ama matematiksel olarak belirlenmiş, sayısal bir Dirhem piyasaya süreceğiz. Bu, USD cinsinden hesaplanan ve işlem gören bir varlık olacak, ancak kesinlikle dolar bazlı bir algoritmik stablecoin değil.” ifadelerini kullandı.

BAE’nin Dijital Dirhem Hamlesi ve Sonic Labs’in Yeni Stratejisi

Sonic Labs’in bu ani yön değişimi, stablecoin’lere yönelik artan düzenleyici baskılar ve BAE Merkez Bankası’nın 2025 yılı sonuna kadar dijital dirhem (CBDC) çıkarma planı ile aynı döneme denk geldi.

BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, dijital dirhemin blockchain tabanlı olacağını ve hem finansal istikrarı güçlendirmek hem de yasa dışı finansmanı engellemek için geliştirildiğini açıkladı.

Khaleej Times’ın haberine göre, dijital dirhem, nakit para ile birlikte tüm ödeme sistemlerinde kullanılabilecek.

İlgili: BAE, Yeni Dirhem Sembolü ve Dijital Dirhem CBDC’yi Tanıttı

Sonic Labs’in orijinal planını terk etme kararında, 2022 yılında Terra ekosisteminin çöküşüyle yaşanan krizin de etkili olduğu düşünülüyor. Algoritmik stablecoin’ler, özellikle bu olaydan sonra büyük bir düzenleyici baskı altına girmişti.

Terra’nın algoritmik stablecoin’i UST, Anchor Protocol üzerinde yüzde 20’nin üzerinde getiri sunmasına rağmen değerini kaybetmiş ve 0,30 dolara kadar düşmüştü. Onunla bağlantılı LUNA token ise 120 doların üzerinde işlem görürken 1 doların altına gerilemiş ve birkaç gün içinde piyasadan 40 milyar dolar silinmişti.

Avrupa Birliği de, Terra benzeri çöküşlerin tekrar yaşanmaması için MiCA (Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi) kapsamında algoritmik stablecoin’leri yasaklama kararı aldı.