Coinbase son reklamında ABD dolarını hedef aldı. Reklamın zamanlaması ise oldukça ilginç…

Zira ABD merkezli dev kripto para borsasının bu hamlesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre önce verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden’ı ABD dolarını öldürmekle suçlamasının ardından geldi.

Coinbase tarafından 12 Şubat’ta yayınlanan reklamda 1 cent’lik madeni para üzerinde Abraham Lincoln animasyonuna yer verildi.

Animasyonda Abraham Lincoln her yıl 1,2 milyon dolarlık 1 cent’lik madenci paranın kaybolduğunu, 1 cent’in üretim maliyetinin değerinden 3 kat fazla olduğunu ve 167 yıldır güncellenmediğini söylüyor.

Reklam filminde 1 cent’lik madenci paraların yılda 120 milyon kez bir çöp gibi sağa sola atıldığı belirtiliyor.

ABD Doları Güç Kaybetmeye Devam Ediyor

Coinbase, 1 cent’lik madenci paranın üretim maliyetinin, değerinden 3 kat fazla olduğunu ve 167 yıl önce güncellendiğine dikkat çekiyor.

The penny…

$1.2 million worth of them go missing every year.

It costs nearly 3x the value of one just to make one.

And it’s been 167 years since its last update. Thankfully, crypto can move the penny forward.

Right, Abe? pic.twitter.com/FN8jtnPzj3 — Coinbase 🛡️ (@coinbase) February 12, 2024

Reklam filminde Coinbase uygulaması üzerinden USDC transferine yer verilerek “kripto, parayı geleceğe taşıyor” ifadelerine yer veriliyor.

ABD dolarının satın alma gücü giderek azalıyor ve on yıllardır tartışılan bir konu. Öyle ki ABD’deki para arzı (M2) son yirmi yılda merkez bankalarının yoğun para basması nedeniyle hızla artıyor. St. Louis Fed. verilerine göre ABD’deki para arazı 2003 yılından bu yana %250 oranında artarak 20 trilyon doların üzerine yükseldi ve 2022 yılında 21,7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren küçük bir düşüş yaşadı.

ABD dolarının değer kaybına dair tartışmalar Fox News sunucusu Tucker Carlson’ın 9 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajla ana dündem maddesi haline geldi.

Putin: "To use the dollar as a tool of foreign policy struggle is one of the biggest strategic mistakes made by the U.S political leadership" "It is a stupid mistake" "Does anyone in the United States realize this? "What are you doing?" "You are cutting yourself off" "Even… pic.twitter.com/LNE6E6kfZv — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) February 9, 2024

Vladimir Putin, Joe Biden hükümetinin ABD dolarını dış politikada bir silaha dönüştürerek kendi elleriyle öldürdüğünü belirtti. Putin, ABD’nin müttefiklerinin bile dolar rezervlerini azalttığını iddia etti.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elon Musk “Doları silah olarak kullanma konusunda şansımızı fazla zorladık. Bu aptalca bir hareketti.” ifadelerini kullandı.

Suçlu Bitcoin mi?

Bu tartışmaların ortasında Hilary Clinton’ın 2019 tarihli bir konuşması gündeme geldi. Hillary Clinton konuşmasında Bitcoin’in rezerv para birimi olarak doların altını oyma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili olarak kripto para sektörünün önde gelen isimleri de açıklamalarda bulundu. Galaxy Digital’den Mike Novogratz, doların değer kaybetmesinin nedeninin hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti hükümetlerinin umursamazca yaptığı harcamalar olduğunu belirtti. Trump ve Biden yönetimlerinin devasa açıkları normalleştirdiğini belirten Novogratz, Bitcoin’in suçlanmaması gerektiğini belirtti.

Mike Novogratz 13 Şubat’ta yaptığı açıklamada ABD’nin astronomik borcuna ve günlük 2 milyar dolarlık faiz ödemesine dikkat çekti.

I can think of 34 trillion reasons to believe in $BTC…America is spending over $2 billion every day on interest payments alone. That's over $83 million EVERY HOUR!! pic.twitter.com/SH7DeYEc0D — Mike Novogratz (@novogratz) February 12, 2024

Tüm bunlar olurken lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 2021 yılının Aralık ayından sonra ilk kez 50.000 dolar seviyesine yükseldi.