İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana ABD doları, tüm dünyada birincil rezerv para birimi olarak kullanılıyor.

Dünyanın en güçlü itibari para birimlerinden biri olan ABD doları, son 10 yıllık süreçte 17’si G20 üyesi olmak üzere toplamda 115 ülkenin ulusal para biriminden çok daha iyi performans gösterdi. Buna rağmen ABD doları Bitcoin’e karşı koyamadı.

Son 10 yıllık süreçte Bitcoin, ABD doları karşısında ezici bir üstünlük kurdu.

Yakın tarihli bir araştırma, Bitcoin’in son 10 yıllık süreçte dünyanın en güçlü ülkelerinin para birimleri karşısında bile ezici bir üstünlük kurduğunu gösteriyor. 30 Eylül 2013 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ABD doları, Bitcoin karşısında değerinin %99,52’sini kaybetti. Bitcoin ise ABD doları karşısında %22.000 oranında, astronomik bir yükseliş yaşadı.

Çin Merkez Bankası, 2013 yılının sonlarıyla birlikte Bitcoin üzerinde baskı uygulamaya başladı. Çin, ülkedeki finans kurumlarının Bitcoin’le işlemler yapmasını yasakladı. Aynı yıl CoinMarketCap ve CoinGecko gibi lider kripto para veri platformları da Bitcoin fiyatını izlemeye başladı.

Bitcoin’in geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte ABD doları karşısında ezici bir üstünlük kurması, Bitcoin’in dolar karşısında kötü performans gösteren itibari para birimleri karşısında da güçlü bir görünüm çizdiği anlamına geliyor.

Creative Planning’in Baş Piyasa Stratejisti Charlie Bilello 28 Eylül’de son 10 yılda ABD doları karşısında değer kaybeden 115 itibari para birimine ilişkin bir grafik paylaştı. İlginç bir şekilde veriler, ABD doları karşısında en çok değer kaybeden Sudan Poundu’nun (SDG) bile son 10 yılda ABD Dolarının Bitcoin karşısında kaybettiği kadar değer kaybı yaşamadığını gösteriyor.