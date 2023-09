ABD Menkul Kıymetler ve borsa Komisyonu (SEC), Do Kwon’un ifadesini almak istiyor.

Do Kwon şu anda Karadağ’da evrakta sahtecilik nedeniyle hapis cezasını çekiyor. Do Kwon, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki havalimanında sahte pasaportlarla seyahat etmek üzereyken tutuklanmıştı.

Do Kwon’un avukatları SEC’in bu talebine Do Kwon’un Karadağ’da hapishanede tutulduğunu belirterek karşı çıkıyor. SEC ise Do Kwon’un ifadesinin Karadağ’da tutukluyken alınabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan Terraform Labs’in çöküşünün bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen Do Kwon’un Karadağ’daki cezasını çektikten sonra ABD’ye mi yoksa ülkesi Güney Kore’ye mi iade edileceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

SEC, Terraform Labs’in çöküşü nedeniyle başlattığı soruşturma kapsamında Do Kwon’un Karadağlı yetkililere ifade vermesini istiyor.

27 Eylül tarihli bir mahkeme belgesi de bu durumu kanıtlıyor. Karadağ Adalet Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, SEC’in Do Kwon’un ifadesi alınması için talepte bulunduğu ve bu talebin Podgoritsa’daki mahkemeye iletildiği bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bu talebi, 2022 yılında Do Kwon’a açtığı davayla ilgili. Bu dava kapsamında SEC, Do Kwon’u 2022 yılının Mayıs ayında gerçekleşen 60 milyar dolarlık Terraform Labs ekosisteminin çöküşünden sorumlu olmakla suçluyor.

Karadağ Adalet Bakanlığı ayrıca SEC’in Do Kwon’un iadesi için de çalışmalar yürüttüğünü doğruladı. Do Kwon, ABD’de açılan dava kapsamında 13 Ekim’den önce ifade vermesi gerekiyor. Avukatları, Do Kwon’un ifadesinin alınmasına karşı çıkmadığını belirtti.

Öte yandan Do Kwon’un avukatları tarafından 27 Eylül’de Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, Do Kwon’un Karadağ’da hapiste olması nedeniyle SEC’in bu talebinin reddedilmesi istendi. Do Kwon’un avukatları, müvekkilerinin ifade vermek için zamanının olmadığını, Karadağ’da hapishanede tutulduğunu ve ne kadar süre daha hapishanede kalacağının bilinmediğini belirtiyor.

2023 yılının Mart ayında Do Kwon ve Terraform’un eski üst düzey yöneticisi Han Chang-Joon sahte belgelerle Dubai’ye kaçmak üzereyken yakalandı. Bu gelişmenin ardından ABD makamları, Do Kwon’un iadesi için Karadağ’lı yetkililerle iletişime geçti. Bununla birlikte Güney Koreli kolluk kuvvetleri de Do Kwon’un iadesini talep etti.

Do Kwon ve Han Chang-Joon altı ayı aşkın süredir Karadağ’da gözetim altında tutuluyor.

Karadağ, ülkedeki cezasını çektikten sonra Do Kwon’u ABD veya Güney Kore’ye iade edecek.