ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşı yeni bir boyuta taşındı. Beyaz Saray’dan yapılan son açıklamada, Pekin’e uygulanabilecek yeni gümrük vergileriyle toplam oranın %245’e çıkarılabileceği tehdidinde bulunuldu. Bu gelişme, piyasalarda anında dalgalanmaya neden oldu: Hisse senetleri gerilerken, altın yeni bir rekor kırdı; Bitcoin ise nispeten istikrarlı kaldı.

Yeni Vergiler mi Geliyor?

Başkan Donald Trump’ın Ocak ortasında göreve gelmesinden bu yana, dış ticaret politikaları oldukça agresif bir hal aldı. Başlangıçta Kanada, Meksika ve Çin’e uygulanan tarifeler zamanla Avrupa Birliği de dahil olmak üzere neredeyse tüm ülkelere yayıldı. Ancak geçtiğimiz hafta Çin hariç tüm ülkelere uygulanan vergilerin 90 günlüğüne askıya alınması, dikkatleri Pekin’e çevirdi.

Başkan Donald Trump’ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana, ticaret politikaları giderek daha sert bir çizgiye evrildi. Başlangıçta Kanada, Meksika ve Çin’i hedef alan gümrük vergileri, zamanla Avrupa Birliği dahil olmak üzere neredeyse tüm ülkelere yayıldı. Ancak geçtiğimiz hafta Çin dışındaki ülkelere yönelik vergilerin 90 gün süreyle askıya alınması, dikkatleri yeniden Pekin’e çevirdi.

Bahsi geçen ürünler arasında lityum, nikel, kobalt, askeri ekipmanlar ve cep telefonları ile batarya üretiminde kullanılan nadir toprak elementleri yer alıyor.

Her ne kadar Çin ilk çeyrek için beklenenden güçlü büyüme verileri açıklamış olsa da, Pekin yönetimi bu ticaret savaşının sadece ülke ekonomisini değil, küresel istikrarı da tehdit ettiğini vurguladı. Çin İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun, Trump’ın ticaret politikalarını “zorbalık” olarak tanımlarken, bu yaklaşımların Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ve küresel ekonomik düzene zarar verdiğini söyledi.

Piyasalar Anında Tepki Verdi

İki dev ekonomi arasındaki artan gerilim finans piyasalarını bir kez daha sarstı. Trump’ın politikalarından en çok fayda sağlayan varlık olan altın, yükselişine devam ederek ons başına 3.357,81 doların üzerine çıkarak yeni bir tüm zamanların rekoruna ulaştı. Altın bu yıl şimdiye kadar %25 oranında değer kazandı.

Buna karşın, ABD hisse senedi vadeli işlemleri haberin ardından hızla düşüşe geçti. Piyasa kapanışında Dow Jones %1,73, S&P 500 %2,24, teknoloji hisselerini temsil eden Nasdaq ise %3,07 oranında geriledi.

Bitcoin tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Fiyatlar, Beyaz Saray’ın açıklamasından hemen önce 86.500 dolardan 83.000 dolara gerilemişti. Ancak gelişmenin ardından kripto para piyasası nispeten sakin kaldı ve BTC yeniden 84.000 dolar seviyesine doğru toparlandı. Bu da piyasanın olası bir fiyatlamayı önceden yaptığı yorumlarını beraberinde getirdi.