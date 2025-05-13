ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, 1 haftalık beklentinin ardından Cenevre’de gerçekleştirildi. İlk açıklamalar olumlu olsa da kripto piyasası hafif bir geri çekilme yaşadı. Analitik platform Santiment, yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı

Anlaşmanın Ardındaki Süreç

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent şunları söyledi:

“ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettik. Yarın detayları paylaşacağız. Başkan Trump da süreçle ilgili bilgilendirildi.”

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise açıklamasında fazla ayrıntıya girmedi. Greer, görüşmelerin Trump yönetiminin ilan ettiği ulusal acil durumdan kaynaklandığını ve bunun arkasında 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı olduğunu hatırlattı. Greer, Çin ile yapılan anlaşmanın bu açığın çözümünde etkili olacağına inandıklarını belirtti.

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Piyasalarda İlk Tepki

Santiment verilerine göre, ABD ve Çin’den gelen açıklamalar Asya borsaları ve ABD vadeli piyasalarında iyimserlik yarattı. Yatırımcılar, tarifelerin artık yatırımların önünde engel olmayacağına inanıyor.

Ayrıca platform, tarifelere ilişkin piyasa tartışmalarının, kripto piyasasının dip seviyelerden toparlandığı dönemden bu yana ilk kez bu kadar yoğunlaştığını belirtti. Bitcoin, açıklamaların ardından 105 bin dolara kadar yükseldi ancak ardından hafif gerileyerek bu seviyenin altına indi. Büyük hacimli altcoin’lerde de günlük bazda hafif düşüşler yaşandı.

Santiment, yatırımcılara dalgalanmaların sürebileceği uyarısında bulundu:

“Eğer anlaşma gerçekten ithalat ve ihracat üzerindeki baskıyı azaltırsa, piyasalarda hızlı bir yükseliş görülebilir. Ancak resmi detaylar ortaya çıkmadan önce aşırı alım yapmaktan kaçınılmalı. Aksi hâlde söylentiyle alım, haberle satış tuzağına düşülebilir.”