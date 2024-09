ABD’deki Bitcoin varlıkları, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep nedeniyle artıyor.

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, ABD’nin Bitcoin varlıkları açısından hakimiyeti yeniden kazandığını bildirdi. Ju, bu artışın büyük ölçüde spot Bitcoin ETF’leri tarafından tetiklendiğini belirtti.

The 🇺🇸U.S. is regaining dominance in #Bitcoin holdings. Its ratio compared to other countries is rising, driven by spot ETF demand. Only known entities are included. pic.twitter.com/a9XOb5134E

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) September 26, 2024