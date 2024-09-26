ABD’deki Bitcoin varlıkları, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep nedeniyle artıyor.

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, ABD’nin Bitcoin varlıkları açısından hakimiyeti yeniden kazandığını bildirdi. Ju, bu artışın büyük ölçüde spot Bitcoin ETF’leri tarafından tetiklendiğini belirtti.

The 🇺🇸U.S. is regaining dominance in #Bitcoin holdings. Its ratio compared to other countries is rising, driven by spot ETF demand. Only known entities are included. pic.twitter.com/a9XOb5134E — Ki Young Ju (@ki_young_ju) September 26, 2024

Ki Young Ju tarafından paylaşılan grafiğe göre ABD’deki Bitcoin rezervleri son bir yılda önemli bir artış yaşadı. Ancak henüz 2024 yılının Mart ayındaki en yüksek seviyelerine geri dönemedi.

BlackRock’ta Son Bir Ayın En Yüksek Girişi Gerçekleşti

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju X hesabı üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımda spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talebin yeniden artışa geçtiğini ve 30 günlük net değişimin pozitife döndüğünü kaydetti.

#Bitcoin spot ETF demand has rebounded, with the 30-day net change in total holdings turning positive. pic.twitter.com/c0C8BaFPDq — Ki Young Ju (@ki_young_ju) September 26, 2024

Farside Investors verilerine göre 25 Eylül’de spot Bitcoin ETF’lerine 106 milyon dolarlık pozitif giriş gerçekleşti. Bu, spot Bitcoin ETF’lerinin art arda pozitif sermaye girişi yaşadığı beşinci gün olarak kayıtlara geçti. Sonuç olarak 2024 yılının Ocak ayında ABD’de piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF’leri geride kalan 10 aylık süreçte 18 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Aylık bazda en yüksek giriş 184,4 milyon dolarla BlackRock’ın ETF’i IBIT’te gerçekleşti. Bu süreçte Fidelity’nin FBTC’sinden 33,2 milyon dolarlık ve Ark’ın ARKB’sinden 47,4 milyon dolarlık çıkışlar gerçekleşti. Bitwise’ın BTB’sinde ise 2,1 milyon dolarlık nispeten küçük çaplı pozitif sermaye girişi yaşandı. Grayscale de dahil olmak üzere diğer spot Bitcoin ETF’leri ise sıfır sermaye girişi kaydetti.

ETF Store başkanı Nate Geraci konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Geraci, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin azaldığına dair raporlara yanıt verdi:

Garip, bu rapor ya BTC’den nefret eden biri tarafından ya da bir hafta boyunca büyük kazançlar görmeden duramayan çılgın bir Bitcoin savunucusu tarafından yazılmış olabilir

Bitcoin için Şimdi Sırada Ne Var?

Tecrübeli yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin’in alçalan tepeler ve alçalan diplerden oluşan bir formasyon içerisinde hareket ettiğine dikkat çekti. Brandt, bu durumun değişmesi için Bitcoin’in Temmuz ayında kaydettiği 70.000 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeleri geçmesi gerektiğini söyledi.

CoinGecko verilerine göre 26 Eylül Perşembe günü itibariyle Bitcoin -%0,2’lik değişimle 63.689 dolar bandında işlem görüyor. Son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasının toplam değeri de -%1,5 oranında azalarak 2,344 trilyon dolara geriledi.