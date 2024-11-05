ABD Başkanlık seçimleri geldi çattı. ABD’nin bir sonraki başkanı 5 Kasım Salı günü yani bugün yapılacak seçimle belli olacak. Tüm dünyada gözler ABD’de ve seçimi kimin kazanacağı merak ediliyor.

Bu belirsiz seçim atmosferinde ABD’li yatırımcıların son işlem gününde spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yönelik izlediği stratejiler ise dikkat çekiyor.

Bitcoin ETF’lerinde Olumsuz Dönüş

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere spot Bitcoin ETF’leri 10 Ekim’den bu yana pozitif bir giriş trendindeydi. Geçtiğimiz hafta, 2,2 milyar dolardan fazla fon girişiyle Mart ayından bu yana en iyi dönemini yaşadı. Ancak, bu olumlu seri, Cuma günü 54,9 milyon dolarlık bir çıkışla sona erdi. Elbette bu durum, 4 Kasım Pazartesi günü yaşanacak gelişmelerin ilk işareti oldu.

Farside Investor verilerine göre 4 Kasım Pazartesi günü spot Bitcoin ETF’lerinden 541,1 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirdi. Bu, 1 Mayıs’tan bu yana gerçekleşen en büyük çıkış miktarı olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte Fidelity’nin FBTC’si 169,6 milyon dolarlık çıkışla ve Ark Invest’in ARKB’si 138,3 milyon dolarlık çıkışla en büyük sermaye çıkışlarının yaşandığı ETF’ler oldu. 4 Kasım’nda pozitif net sermaye girişi kaydeden tek spot Bitcoin ETF’i ise 38,4 milyon dolarla BlackRock’un IBIT fonu oldu.

Spot Bitcoin ETF’lerinde gerçekleşen çıkışların da etkisiyle Bitcoin (BTC) fiyatı kısa bir süre önce 66.853 dolara kadar geriledi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,3 oranında değer kazanan BTC, 68.873 dolar seviyesinde işlem görüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 5 bin dolar uzaklıkta. ABD seçimleri nedeniyle kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının bugün ve yarın daha fazla artacağı öngörülüyor.

Ethereum ETF’leri de Aynı Şekilde Etkilendi

Spot Ethereum ETF’leri, geride bıraktığımız hafta BTC ETF’lerinin aksine yatırımcıların ilgisini yeterince çekmeyi başaramadı. Sonuç olarak 4 Kasım Pazartesi günü yaşanan çıkışlarla birlikte spot Ethereum ETF’lerinde durum daha da kötüleşti.

4 Kasım’da spot Ethereum ETF’lerinde toplamda 63,2 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti. Net sermaye çıkışları konusunda ilk sırada 31,5 milyon dolarla Fidelity’nin FETH ve ikinci sırada 31,9 milyon dolarla Grayscale’in ETH ETF’i yer alıyor.

Sonuç olarak 4 Kasım Pazartesi günü, spot Ethereum ETF’leri için 23 Eylül’den bu yana görülen en kötü çıkış günü oldu. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,6 oranında düşüş yaşayan ETH 2.442 dolar seviyesinde işlem görüyor. ETH son bir haftalık süreçte ise %6,6 oranında değer kaybetti.