ABD başkanlık seçimi yaklaşırken analistler ve uzmanlar kripto para piyasasına yönelik tahminlerini paylaşmaya başladı.

ABD’nin 47. başkanının belli olacağı 5 Kasım 2024’teki seçimlerin finans piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor. Kobeissi Letter, seçimi kim kazanırsa kazansın kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının önümüzdeki günlerde yükseleceğini öngörüyor.

Seçim Sonrası Kripto Piyasası Yönü

Capriole Fund kurucusu Charles Edwards, Kamala Harris’in kazanması durumunda büyük bir düşüş beklemediğini belirtti. Edwards ayrıca sekiz aylık konsolidasyon, yükseliş odaklı ETF’ler ve yüksek satış baskısına dikkat çekti:

“İlk şokun ardından, Trump’a yönelik işlemlerin çözülmesi, yoğun hacimli işlemlerle birlikte fiyatlarda mevcut aralığımız içinde bir düşüşe neden olabilir. Piyasa şu an, seçim gününe kadar belirsizlikleri ve daralan olasılıkları fiyatlıyor. Seçim sonrası kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin ardından, kim satış yapacak?”

Analist Miles Deutscher ise finans piyasalarının Kamala Harris’in seçimi kazanma olasılığından korktuğunu ve bu nedenle yatırımcıların riskten kaçmayı tercih ettiğini belirtti. Piyasaların belirsizlikten nefret ettiğini belirten Deutscher, ABD Başkanlık seçimlerinde iki aday arasındaki mücadelenin baş başa ilerlediğine dikkat çekti.

“Trump kazanırsa, bu riskten kaçınma durumu yükseliş senaryosunu destekler ve Kamala’nın kazanması durumunda düşüş senaryosunu bastırır.”

Daan Crypto Trades ise seçimi kim kazanırsa kazansın Bitcoin fiyatında en az %10’luk fiyat dalgalanmaları beklediğini söyledi.Daan Crypto Trades’in bu öngörüsü gerçekleşirse Bitcoin fiyatı 60.000 doların altına gerileyebilir veya 73.740 doların üzerine yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirleyebilir.

Önde gelen Bitcoin destekçilerinden Anthony Pompliano, 16.000 katılımcının yer aldığı bir anket düzenledi ve çoğunluğun Donald Trump’ın kazanacağını düşündüğünü belirtti. Ancak Pompliano’nun takipçilerinin büyük bir kısmının kripto para yatırımcısı olması nedeniyle sonuçlar tam olarak objektif olmayabilir.

Bitcoin Fiyatında Tarihi Dip?

Yatırımcı ve teknoloji girişimcisi Mike Alfred hafta sonu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BTC fiyatının ABD seçimlerinin gerçekleşeceği hafta dip yaptığını ve sonrasında bu seviyelere bir daha gerilemediğini hatırlattı. Alfred, bu hafta 70.000 doların altında BTC satın alabileceğiniz son hafta olabilir.” uyarısında bulundu.

Anketlerde Trump Önde

Polymarket’in son anketinde, Trump’ın sonucun belirleyici olabileceği altı önemli eyaletten dördünde önde olduğu görülüyor. Genel olarak, blockchain tabanlı bahis platformu, Trump’ın kazanma olasılığını %54,8, Harris’in ise %45,1 olarak gösteriyor.

Latest Swing State Odds (% chance of winning) 🟥 Arizona • Trump 76% – Harris 24%

🟥 Georgia • Trump 64% – Harris 36%

🟥 Nevada • Trump 59% – Harris 41%

🟥 Pennsylvania • Trump 54% – Harris 46%

🟦 Wisconsin • Harris 58% – Trump 42%

🟦 Michigan • Harris 59% – Trump 41% pic.twitter.com/ol96h8NMAP — Polymarket (@Polymarket) November 4, 2024