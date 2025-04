ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından memecoin Official Trump (TRUMP) fiyatı 16 doları aştı.

ABD Başkanı olarak göreve başlamadan çok kısa bir süre önce Official Trump (TRUMP) adlı resmi memecoin’ini piyasaya süren Donald Trump, kripto para piyasasında dengeleri alt üst etti. Geçmişte Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla tanınan Trump, günümüzde ise kripto para topluluğundan övgüler alıyor.

Never thought I’d see the day The President of The United States of America has a website with a leaderboard on it for holders of their memecoin. 2025 is wild man. pic.twitter.com/rGxP4dG1Sy — K A L E O (@CryptoKaleo) April 23, 2025

ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce Official Trump’ın (TRUMP) en büyük 220 yatırımcısını akşam yemeğine davet etti. 23 Nisan’da yapılan duyuruyla birlikte yatırımcılar TRUMP’a akın etmeye başladı. Bu süreçte TRUMP fiyatı da 16 doları aşarak son dönemin en yüksek seviyesini kaydetti.

After 5 months of inactivity, a wallet suddenly withdrew 1.5M $USDC from #Binance to buy 123,228 $TRUMP. Is this a move to secure a seat at the $TRUMP dinner?https://t.co/DO98ovJhTA pic.twitter.com/fjvwrVfcU8 — Lookonchain (@lookonchain) April 24, 2025

Uzmanlar, TRUMP fiyatındaki bu yükselişin en önemli nedeninin balinalar tarafından gerçekleştirilen işlemler olduğuna inanıyor. Bazı yorumlarda, fiyat hareketliliklerinin içeriden bilgi alan kişiler tarafından tetiklendiği belirtiliyor.

Lookonchain verilerine göre bir yatırımcı, Trump’ın yemek daveti duyurusundan hemen önce 630.339 TRUMP token sattı. Bu yatırımcı satış yapmak yerine birkaç saat bekleseydi yaklaşık 4,5 milyon dolar kâr elde edebilirdi.

What a sad story! This guy dumped all 630,339 $TRUMP($5.48M) just before the #Trump dinner news. If he had been more patient, his profit would have been over $4.5M.https://t.co/mwWGMYi7eH pic.twitter.com/Mgh1ZaT8dQ — Lookonchain (@lookonchain) April 23, 2025