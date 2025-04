ABD’den küresel piyasalarda tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirdi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Powell’ı görevden alabileceğini net bir dille ifade etti. Bu açıklama, kripto para piyasasında temkinli bekleyişin devam ettiği bir dönemde geldi.

ABD merkez bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Trump’ın gümrük tarifelerinin ekonomik risk oluşturabileceğini belirtmişti. Trump’tan Powell’a yanıt gecikmedi. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Powell’ı hedef aldı:

17 Nisan tarihli USA Today haberine göre Başkan Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlikte verdiği demeçte, Powell için şu ifadeleri kullandı:

BREAKING: President Trump accuses Fed Chair Powell of "playing politics" and says that "interest rates should be coming down now."

"Europe is cutting rates but our guy wants to play cute," he adds.

Trump also says Powell is "terrible" and Fed officials "are not very smart…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 17, 2025