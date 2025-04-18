ABD’den küresel piyasalarda tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirdi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Powell’ı görevden alabileceğini net bir dille ifade etti. Bu açıklama, kripto para piyasasında temkinli bekleyişin devam ettiği bir dönemde geldi.

Trump: “Powell Geç Kaldı, Faizleri Derhal İndirmeliydi”

ABD merkez bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Trump’ın gümrük tarifelerinin ekonomik risk oluşturabileceğini belirtmişti. Trump’tan Powell’a yanıt gecikmedi. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Powell’ı hedef aldı:

“Ona ‘Geç Kalan Jerome’ diyorum. Avrupa Birliği Merkez Bankası gibi o da faizleri çoktan düşürmeliydi. Ama hala bekliyor. Görevden alınması an meselesi.”

17 Nisan tarihli USA Today haberine göre Başkan Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlikte verdiği demeçte, Powell için şu ifadeleri kullandı:

“Ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istesem çok hızlı bir şekilde gönderirim. İnanın bana.”

BREAKING: President Trump accuses Fed Chair Powell of "playing politics" and says that "interest rates should be coming down now." "Europe is cutting rates but our guy wants to play cute," he adds. Trump also says Powell is "terrible" and Fed officials "are not very smart… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 17, 2025

Fed: Gümrük Tarifeleri Ekonomik Dengeyi Tehlikeye Atabilir

Fed Başkanı Powell, küresel piyasaların merakla beklediği faiz indirimi kararını bu hafta da açıklamadı. ABD’de faiz oranını %4,5 seviyesinde tutmaya devam eden Fed Başkanı Powell, ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifelerini hedef alıyor.

Powell, Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifelerinin ekonomide enflasyonla birlikte ekonomik durgunluk riskini arttırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. ABD’de yıllık enflasyon şu anda %2,4 ile Fed’in hedefinin üzerinde. ABD’de gıda ürünlerindeki enflasyonun daha da yüksek olduğu belirtiliyor.

Ancak tüm bu gerilime rağmen ABD Başkanı Trump’ın, Fed Başkanı Powell’ı görevden alma ihtimalinin çok düşük olduğu öngörülüyor.

Eliminate the noise and look at what the market is saying: Despite all of the "fire Powell" headlines, prediction markets have been steady. There is a mere 25% chance that Jerome Powell is out as Fed Chair in 2025, per @Kalshi. pic.twitter.com/2NbWriiWxZ — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 17, 2025

Kripto Para Piyasası “Bekle-Gör” Modunda

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada Çin ile gümrük tarifeleri konusunda çok iyi bir anlaşma yapabileceklerini belirtti. Ancak Pekin cephesinden bu konuda şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

Santiment analizinde, Trump’ın açıklamalarının zaman zaman piyasada güven oluşturduğu ancak ani fikir değişikliklerinin bu güven ortamını çok hızlı bir şekilde tersine çevirdiğini belirtiliyor:

“Bireysel yatırımcıların kripto para piyasasına bakışı hala önemli. Ancak Trump’ın tek bir açıklaması, olumlu veya olumsuz senaryoları bir anda geçersiz kılıyor.”

Tüm bu gelişmelerin ortasında kripto para piyasası ise nispeten sakin kalıyor. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 2,75 trilyon doların üzerinde. Bitcoin ise 84.000 dolar bandının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Lider kripto para birimi BTC henüz 86.000 dolar direncini aşmayı başaramadı.

🇺🇸🤑 As crypto traders wait for a reason to confidently FOMO in on prices, Trump has taken aim at Jerome Powell for not cutting rates. In the meantime, he has signaled that a "Very Good Deal" with China may be around the corner. We break it all down. 👇https://t.co/00Ch1jhpfJ — Santiment (@santimentfeed) April 18, 2025