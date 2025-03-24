ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından Official Trump (TRUMP) hızla 12 doların üzerine yükseldi.

Özet:

ABD Başkanı tarafından başlatılan memecoin Official Donald Trump (TRUMP), yapılan Truth Social paylaşımının ardından Pazar ve Pazartesi günleri kayda değer yükselişler yaşadı.

Fiyat 12,3 dolara kadar çıkarak haftalık zirve yaptı ancak kısa süre sonra geri çekilmeye başladı.

Trump’ın Açıklaması ve Ani Yükseliş

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da TRUMP token’ı desteklediğini belirten bir paylaşım yaptı. Bu açıklama sonrası token %10’dan fazla değer kazanarak 12,3 dolara ulaştı. Ancak bu ani yükselişin ardından fiyat tekrar düşüşe geçti.

TRUMP token, 20 Ocak’taki yemin töreninden birkaç gün önce piyasaya sürüldü ve kısa sürede en büyük ikinci memecoin haline geldi. Ancak, MELANIA token’ın çıkışı ve Trump’ın bazı siyasi hamleleri fiyatı sert şekilde aşağı çekti. Tarihi zirvesinden %90’a varan bir düşüş yaşayan varlık, son saatlerde yeniden toparlanma sinyalleri verdi.

Pazar günü yaşanan bu volatilite, TRUMP token’ın hafta sonlarını hareketli geçirdiğini bir kez daha gösterdi. Kripto para topluluğu, Trump’ın açıklamalarının piyasa üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.