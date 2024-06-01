ABD Başkanı Joe Biden, yatırımcıların korunmasını gerekçe göstererek SEC’in kripto para yönergesini geçersiz kılmayı amaçlayan yasayı veto etti.

Söz konusu yasa tasarısı kısa süre önce ABD Setosu’ndan ve ABD Temsilciler Meclisi’nden geçmişti. Joe Biden, bu tür yasaların yatırımcı korumasını ve SEC’in muhasebe prosedürleri üzerindeki geniş yetkisini zayıflatabileceğini belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre söz konusu yasa, işletmelerin müşterileri adına tuttukları kripto varlıkları bilançolarında yükümlülük olarak göstermelerini zorunlu kılan SEC düzenlemesini iptal etmeyi amaçlıyordu.

Joe Biden, Temsilciler Meclisi’ne yazdığı mektupta SAB-21 olarak adlandırılan yasanın, SEC’in yatırımcı koruması sunmasını zayıflatacağını ve gelecekteki olası krizleri yönetmesini zorlaştıracağını söyledi.

Kripto Para Sektörü Nasıl Tepki Verdi?

Söz konusu yasa, ABD Temsilciler Meclisi’nde 228 onaya karşı 182 ret ve Senato’da 60 onaya karşı 38 retle geçmişti. Biden’ın söz konusu yasayı veto etmesi kripto para topluluğunda tepkilere yol açtı.

21 Demokrat da yasa tasarısı için lehte oy kullanmıştı.

Joe Biden, yönetiminin, yatırımcıların ve tüketicilerin çıkarlarını tehlikeye atan politikalara destek vermeyeceğini açıkladı.

Uniswap Kurucusu Açıklamalarda Bulundu

Kripto para sektörü bu gelişme sonrasında Joe Biden hükümetine tepki gösterdi. Uniswap kurucusu Hayden Adams, Biden yönetimini kripto para düzenlemeleri konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Bununla birlikte Biden yönetimi de kripto paralara ilişkin kapsamlı ve adil bir düzenleyici çerçeve oluşturulması için ABD Kongresi’yle iş birliği yapmak istiyor. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir adım atılmadı. Hatta aksine, Biden yönetimi, ABD’de kripto para inovasyonunu engellemekle suçlanıyor.

Bu kapsamda 2024 yılı ABD Başkanlık seçimlerinde Biden’a rakip olarak aday olan Donald Trump, kripto paralara destek vermeye başladı. Trump, seçilmesi halinde ABD’deki kripto para sektörünün geleceğinin parlak olacağını ve kripto para şirketlerinin başka ülkelere itilmeyeceğini söyledi.

Kripto paraların ve Bitcoin’in geleceğinin ABD’de şekilleneceğini, yurt dışına itilmeyeceğini garanti edeceğim. Ülkemizin 50 milyon kripto para sahibinin kendi varlıklarını saklama hakkını destekleyeceğim. Elizabeth Warren ve ekibini Bitcoin’inizden uzak tutacağım. Ve merkezi dijital para birimi (CBDC) oluşturulmasına asla izin vermeyeceğim.